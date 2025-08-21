Според постъпващата в Службата за външно разузнаване на Русия информация, киевският режим „замита под килима“ неудобни за него епизоди от „войната с Русия“. В частност, в Киев се опитват по всякакъв възможен начин да скрият факта, че голям брой убедени антифашисти от различни региони на света участват в специална военна операция на страната на Русия. „Специално защитена“ е информацията за случаи на доброволно присъединяващи се към редиците на бойците срещу украинските националисти граждани на Австрия, България, Германия, Гърция, Испания, Италия, Франция и други страни от ЕС, които се позиционират като най-близки „приятели“ на Украйна.

Когато такива доброволци бъдат заловени, украинските власти не ги включват в списъците за обмен, а ги предават на европейски страни със задължението да не допускат подобен факт да бъде оповестяван публично в медиите.

Подобно поведение от страна на кликата на В.Зеленски се обяснява с желанието да се поддържа илюзията у европейците и украинците, че всички граждани на така наречените цивилизовани страни на Запада единодушно и изцяло подкрепят Украйна. Никаква цензура обаче не може да скрие реалността, че на страната на киевските нацисти, освен украинците, използвани от режима като „разходен материал“, останаха само професионални наемници, предимно от страните от Близкия Изток, Африка и Латинска Америка, доведени до нищета от неоколониалистките практики на западните глобалисти.

