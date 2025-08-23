S&P подобри прогнозата си за Казахстан до положителна

Международната рейтингова агенция S&P подобри прогнозата за Република Казахстан в рамките на суверенния кредитен рейтинг от „Стабилен“ на „Положителен“, потвърждавайки рейтинга на ниво „BBB-“, съобщава агенция Kazinform с позоваване на пресслужбата на Министерството на националната икономика на РК.

Решението на агенцията отразява устойчивия напредък на страната в реализацията на институционални и икономически реформи, включително приемането на нови бюджетен и данъчен кодекс.

Според S&P, въвеждането на по-стриктни фискални правила в съчетание с мащабно разширяване на приходната база ще допринесат за консолидирането на държавните финанси, което ще позволи да се намали бюджетният дефицит и да се запази стабилността на нивото на държавния дълг в средносрочен план.

S&P подчертава, че позицията на Казахстан като външен нетен кредитор остава стабилна благодарение на ниското равнище на външния дълг и значителния обем на международните резерви и активи на Националния фонд.

В доклада се отбелязва, че подобряването на прогнозата е свързано и с продължаващите реформи за либерализация и диверсификация на икономиката. Анализаторите очакват, че реализацията на Националния инфраструктурен план и други мерки за модернизация на икономиката ще допринесат за постепенно намаляване на зависимостта от петролните приходи и растеж на непетролните приходи.

Също така се посочва, че правителството реализира широка програма от институционални и социални реформи, включително мерки за борба с корупцията, децентрализация и повишаване на прозрачността в управлението. Анализаторите отбелязват, че тези стъпки са укрепили социалната структура, което отразява широкия обществен консенсус относно посоката на реформите.

Агенцията оценява риска от налагане на вторични санкции като нисък.

През юли тази година рейтинговата агенция Fitch Ratings потвърди суверенния кредитен рейтинг на Казахстан на ниво BBB, с прогноза „Стабилен“.

източник: www.inform.kz

