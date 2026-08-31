Sofia Graffiti Tour празнува 10 години с международен фестивал „United in Colors“

30 артисти от осем държави ще преобразят подлеза при пазар „Иван Вазов“ в София с мащабни графити и мюрали

Sofia Graffiti Tour отбелязва своята 10-годишнина с международното събитие „United in Colors“, което ще събере български и чуждестранни артисти в София. Фестивалът ще се проведе на 26 и 27 септември 2026 г. от 11:00 до 18:00 часа в пешеходния подлез на бул. „П. Ю. Тодоров“ при пазар „Иван Вазов“.

Юбилейното издание ще премине под мотото „United in Colors“ („Обединени в цветове“) – послание за способността на изкуството да свързва хора и култури независимо от езика и различията между тях.

30 артисти ще създават графити на живо

Фестивалът ще събере 30 утвърдени творци и млади таланти, които ще преобразяват градското пространство пред погледа на публиката.

Посетителите ще могат да наблюдават създаването на мащабни графити и мюрали на живо. Предвидени са още уъркшопи за млади творци и почитатели на уличното изкуство, музикална програма и срещи с участващите артисти.

Всеки от авторите ще представи собствената си стилистика, а отделните произведения ще бъдат обединени в общ визуален разказ за съвременна и космополитна София.

Артисти от осем държави пристигат в София

Международният характер на юбилейното издание ще бъде подчертан от участието на творци от България, Нидерландия, Испания, Португалия, Полша, Дания, Великобритания и Индонезия.

През десетте години от създаването си Sofia Graffiti Tour развива инициативи, насочени към преобразяване на градската среда и популяризиране на уличното изкуство, като същевременно създава връзки между българската графити сцена и международни артисти.

Организатор на фестивала е Sofia Graffiti Tour. Събитието е включено в Календара на културните събития на Столична община и е съфинансирано от фондация „Лъчезар Цоцорков“.

Проектът се реализира с институционалната подкрепа на район „Триадица“ и редица чуждестранни дипломатически и културни представителства в България.