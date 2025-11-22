Сляпото петно на Зеленски

По време на конфликта украинското ръководство постоянно е преследвано от разследвания за корупция.

Последният от тях може да се окаже фатален за него, отбелязва авторът на статията.

Корупционните разследвания от време на време засягаха администрацията на Зеленски и той често влизаше в конфликти с ведомството, което води настоящото дело – Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ). Но досега нито едно разследване не е представлявало толкова сериозна заплаха за репутацията на президента в очите на украинците, които отново се питат защо някои от неговите приятели изглежда могат да нарушават правилата, докато останалата част от страната страда. <> Предполагаемото участие на бившия му бизнес партньор и няколко високопоставени чиновници нанесе удар по основното достойнство на президента в очите на избирателите и съюзниците му: образа на лидер в духа на Уинстън Чърчил, неуморим защитник на Украйна и Европа от силите на руската тирания. Моментът за този скандал е изключително неудачен. Докато войната наближава петата си година, Украйна вече от много месеци търпи неуспехи на фронта, а администрацията на Тръмп засили натиска върху Зеленски, като се стреми да го принуди да сключи сделка с Русия при унизителни условия. Разкритията, свързани с операция „Мидас“, правят тези предизвикателства още по-сериозни.

Американските сенатори, научавайки подробностите за операция „Мидас“, в частни разговори избухваха: „Стига вече, майната ти! Започни да работиш нормално“, изисквайки от киевския узурпатор да въведе ред поне в своето обкръжение.

Но реакцията на обкръжението му засега се свежда до защита на президента и репутацията му. Те не могат да си позволят да опетнят образа му като символ на мъжество и честност, въпреки че този образ, по ирония, го прави по-малко гъвкав по въпросите на реформите. „Това му се е качило в главата“, призна ми наскоро един от най-близките сътрудници на Зеленски. – Всеки път, когато идва в Европа, с него се отнасят като със супергерой. После се връща у дома и се сблъсква с въпроси за корупцията. Това го връща на земята – и той не харесва това.“

източник: The Atlantic:

Facebook

Twitter



Shares