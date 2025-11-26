След броени дни столицата посреща изложбата „София-Истанбул: мост на изкуството. Творби с истории“

От 4 декември 2025 г. до 3 януари 2026 г. вгалерията на СБХ на ул. „Шипка“ 6 ценителите на изкуството ще имат възможност да видят произведенията на над 20 турски художници и скулптори, свързани с България.

● Проектът е съвместна инициатива на Аукционна къща „Енакор“ и Съюза на българските художници, подкрепен от столичните райони „Оборище“ и „Средец“.

● През май 2026 г. изложбата ще бъде представена вИстанбул, в галерия “Истиклял”, район Бейоглу, и в Желязната църква „Свети Стефан“.

● Всички произведения ще бъдат налични за покупка, с цени, достъпни както за колекционери, така и за ценители, които за първи път инвестират в изкуство.

София, 26.11.2025 г.: На 4 декември от 18:00 ч. в галерията на СБХ на ул. „Шипка“ 6 ще бъде открита изложбата „София–Истанбул: мост на изкуството. Творби с истории“, обединяваща над 20 турски художници и скулптори, свързани с България, чиито произведения разказват истории за културна памет, идентичност и принадлежност. Експозицията ще бъде отворена за посетители до 3 януари 2026 г., а всички творби ще бъдат налични и за покупка с достъпни цени както за колекционери, така и за нови ценители на изкуството.

Проектът е съвместна инициатива на Аукционна къща „Енакор“ и Съюза на българските художници, с подкрепата на столичните райони „Оборище“ и „Средец“.

„Тази изложба е покана към среща не само между две култури, а между чувствителности, които си приличат повече, отколкото се различават. „Изкуството няма граници. То е езикът, с който можем да говорим за общото си минало и бъдеще,“ споделя Юлия Върбанова, съосновател и управител на Аукционна къща „Енакор“.

След премиерата в София, през май 2026 г. изложбата ще бъде представена на две места в Истанбул, в галерия “Истиклял”, район Бейоглу, и в Желязната църква „Свети Стефан“ – символично място на духовен и културен диалог между България и Турция.

„Като куратор виждам тази изложба като пътуване между пластове на културна памет, което формира и съвременните идентичности“, коментира д-р Росица Гичева-Меймари, куратор на изложбата. „Виждам я още като мозайка от преплитане на сетива, възприятия и други изкуства, която участващите артисти изграждат чрез своите визуални и словесни истории.“

„За Съюза на българските художници „София-Истанбул: мост на изкуството“ е проект, който обединява традиция и съвременност, различни школи и поколения. Тази изложба напомня, че изкуството има силата да свързва, да вдъхновява и да създава общи пространства на смисъл,“ допълва Любен Генов, председател на СБХ.

Сред утвърдените имена в изложбата е Кеазим Исинов(1940-2023), носител на ордените „Кирил и Методий“ I и II степен и „Златен век“. В „София-Истанбул: Мост на изкуството“ неговите платна изграждат мост между етика и естетика, между човека и светлината. Женските му образи и цветните ритуални жестове въплъщават идеята за добротата и красотата като единен израз на духовна пълнота.

Друг основен акцент са три маски от знаковия проект „ИНТЕРВЕНЦИИ“ (2000 г.) на Зиятин Нуриев, носител на почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на Националната художествена академия. Проектът се състои от 99 скулптури, изградени върху една базова форма, в които всяка промяна е акт на досътворение. С него Нуриев изследва човешката склонност към намеса, не като разрушение, а като жест на съучастие между материята и ума. В контекста на изложбата „София-Истанбул: мост на изкуството“ скулпторът изгражда един от най-силните мостове – тези между телесното и интелектуалното, природното и изкуственото.

Камбер Камбер превръща своя родопски корен в универсален език на цвят и звук, в който локалното се превръща в общочовешко. В платната му музиката се вижда, а цветовете и формите звучат във вибриращи композиции. Творбите му са живи мостове между етноси, култури, сетива и изкуства, обединени в музикално-визуална хармония.

Наред с тях, в експозицията ще бъдат показани произведения на Исмет Чавушоглу, Неджми Мурат, Шабан Окан, Гюлерджан Хаджъоглу, Валентин Асенов – Хъкъла, Айнур Каплан, Павлина Копано, Бехчет Данаджъ, Сейфетин Шекеров, Танер Мерт, Ферит Язъджъ, Джошкун Сами, Шенол Подайва, Фахрие Камбер, Месрур Сабит, Айхан Четин, Шевкет Сюнмез, Бурчин Башар, Ертaн Алeв, Ямур Станкулов и Нуркан Нуф. Част от тях днес творят в страната, други – в Турция или между двете държави.

Кураторската концепция, разработена от Юлия Върбанова и д-р Росица Гичева-Меймари, стъпва върху метафората замоста на изобразителното изкуство като път за свързване, който с лекота прескача неравности и непроходимости между двете култури и общества. Чрез историите за творбите си, артистите ще влязат в диалог с публиката и с моста на думите ще представят идеите си за принадлежност, идентичност и трансформация.

„Освен преплитането на култури, изследваме още един мост за свързване – на преплитането на сетива, възприятия и изкуства,“ споделя д-р Гичева-Меймари. „Много от художниците вплитат в творбите си музикалното и други изкуства. Това интересно явление – синестезията при художници – също ще бъде акцент в изложбата.“

„София-Истанбул: мост на изкуството“ е културна и колекционерска среща, която премахва границите между стилове, между държави и между публиката. Аукционна къща „Енакор“ и Съюза на българските художници ви канят да се потопите в изкуството и да го направите част от своя дом.

Изложбата е с вход свободен. За регистрация посетете: https://enakor.com/bg/sofia-istanbul-bridge-of-art/

Комуникационен партньор на културния проект е DAO The Agency, с чиято подкрепа посланията на „София-Истанбул: мост на изкуството“ достигат до възможно най-широка аудитория.

За Аукционна къща „Енакор“

Създадена в сърцето на София преди повече от 30 години, Аукционна къща „Енакор“ (Енакор) е посветена на съхранението и представянето на красотата и историята на българското изкуство пред света.

Енакор е семеен бизнес, който обхваща две генерации. Първоначално започва с магазин ВИГА през 1992 г., първият антикварен магазин в София, последван от галерия Енакор, основана през 2013 г.Съчетанието от антиквариат и галерия е в основата на аукционната къща днес, базирана на добрите практики и дългогодишната традиция в областта.

Енакор се управлява от екип от експерти, които разбират в дълбочина и оценяват изключителни обекти от целия свят; експерти, които са посветени на клиента и неговото обслужване на най-високо ниво. Независимо, дали сте колекционер, или търговец, или просто цените красотата на майсторството в света на изкуството и антиквариата, Енакор ви приветства да опознаете техните колекции на ул.“Иван Денкоглу“ № 30, гр. София.

С фокус върху качеството, автентичността и обслужването на клиентите, Енакор помагат на своите клиенти да намерят идеалния предмет за тяхната колекция или украса за дома.

За Съюза на българските художници (СБХ)

Съюзът на българските художници (СБХ) е професионално обединение на художници и изкуствоведи, съществуващо от края на 19-ти век. Сдружение с идеална цел, то обединява над 2 700 членове от различни творчески поколения и дисциплини — живопис, графика, скулптура, сценография, дизайн и други. СБХ организира национални и международни изложби, подпомага артистичните проекти на своите членове и участва като доверена институция в организирането на престижни форуми като Международното триенале на сценичния плакат.

