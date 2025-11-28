петък, ноември 28, 2025
Последни:
Общество

След 122 дни Камбоджа призовава Тайланд да освободи 18-те задържани войници

Редактор

Изминаха 122 дни, откакто 18 камбоджански войници бяха задържани от тайландската армия.

Камбоджа призова Тайланд да спазва съвместната декларация за мирното споразумение между Камбоджа и Тайланд по строг, честен и добросъвестен начин, по-специално параграф 5, в който ясно се посочва, че „тайландската страна трябва незабавно да освободи 18-те камбоджански войници“.

Камбоджа също така призова Тайланд да спазва и изпълнява всички свои задължения по международното право, включително международното хуманитарно право, като освободи 18-те войници възможно най-скоро, за да могат те да се съберат отново със своите семейства.

Интересно от мрежата

Вижте още

Най-големият хладилник в света се намира (не е изненадващо) в Русия

Редактор

Съобщение от редакцията на Църковен вестник

Редактор

Хигиена на всички нива!

Редактор

Pin It on Pinterest