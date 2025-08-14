Скулпторът и неговото време

На 14 април своята 90-годишнина отбелязва професор Валентин Старчев, един от най-известните съвременни български скулптори.

Валентин Старчев е роден на 14 август 1935 г. в Стара Загора. Възпитаник е на Строителния техникум в родния си град. Завършил е Художествената академия през 1959 г. със специалност „Скулптура“ при проф. Марко Марков. Работи в областта на монументалната, кавалетната и монументално-декоративната скулптура, малката пластика, медалиерното изкуство – ордени и монети и др.

Най-известните негови монументи са: „1300 години България“, „На загиналите поети в България“, „Паметник на съпротивата“ в Бургас, „Братска могила на падналите за свобода“ в Плевен и Стара Загора, паметниците на Митрополит Методий Кусев и Капитан Петко войвода в Стара Загора и др.

Организирал е самостоятелни изложби в България, в Австрия (Виена), Дания (Копенхаген), Франция (Париж), Япония, Латвия. Участвал е в общи художествени изложби и в представителни колективни изложби на българското изкуство в Австрия, Индия, Италия, Полша, Сирия, СССР, Унгария, Франция, Германия, Холандия, Чехия и др. Носител е на редица държавни награди. Негови творби се намират в галерии и частни колекции в България, Италия, САЩ, Холандия, Белгия, Япония и др.



По случай юбилея, ви каним на кратка обиколка на виртуалната изложба на Валентин Старчев:

