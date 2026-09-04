Скритите градове на Турция, които разказват древни истории

От Хатуша и Гордийон до Троя и Перге – пътешествие из древните градове на Анадола, където всяка руина разказва история за изчезнали цивилизации

Турция е много повече от Истанбул, Кападокия, Анталия и популярните средиземноморски курорти. На територията на страната се намират стотици археологически обекти, които разказват историята на цивилизации, съществували хиляди години преди съвременната турска държава.

Хети, фригийци, лидийци, гърци, римляни, византийци и много други народи са оставили след себе си градове, храмове, крепости и пътища. Някои от тях са световноизвестни, докато други остават далеч от масовия туризъм.

Именно тези по-малко познати места правят пътуването из Анадола толкова интересно.

1. Хатуша – столицата на хетската империя

В централната част на Турция, близо до съвременното село Богазкале, се намира Хатуша – древната столица на хетската цивилизация.

Хетите са една от най-влиятелните сили на Древния Близък изток. Хатуша процъфтява през II хилядолетие пр.н.е. и се превръща в политически, религиозен и административен център на огромна държава.

UNESCO включва Хатуша в Списъка на световното наследство през 1986 г. Археологическият комплекс включва храмове, дворци, укрепления, порти и други структури.

Една от най-впечатляващите забележителности е Лъвската порта, украсена с огромни каменни лъвове.

Около древния град са изградени масивни защитни стени и множество входове. Разходката между останките позволява да се усети мащабът на една цивилизация, която е съществувала преди повече от три хилядолетия.

Недалеч се намира Язълъкая – скално светилище с релефи на богове и богини, което допълва представата за религиозния живот на хетите.

2. Гордийон – градът на цар Мидас

В централна Анадола, недалеч от Анкара, се намира Гордийон – политическият и културен център на древните фригийци.

Градът е най-тясно свързан с легендарния цар Мидас, чието име остава в историята благодарение на разказите за неговото огромно богатство и прочутото „златно докосване“.

Археологическият комплекс включва останки от укрепления, жилищни сгради, монументални структури и погребални могили.

Особено интересна е Могилата на Мидас, една от най-големите погребални могили в района. Археологическите находки помагат на учените да разберат повече за фригийското общество, неговите ритуали и култура.

Гордийон е вписан в Списъка на световното наследство на UNESCO през 2023 г.

Това е чудесно място за туристи, които искат да видят историческа Анадола извън най-популярните маршрути.

3. Мидас Шехри – следите на фригийската цивилизация

В района на Ескишехир се намира Мидас Шехри, свързан с фригийската цивилизация и легендарния цар Мидас.

Тук природата и археологията се сливат по необичаен начин. Сред скалистия пейзаж са разпръснати древни религиозни и погребални паметници.

Най-известният паметник е Монументът на Мидас, издялан в скалата и украсен с характерни геометрични мотиви.

Мястото е по-различно от големите антични градове. Тук няма огромни колонади и площади, а усещането е по-скоро за археологическо откритие сред природата.

4. Сарди – градът на цар Крез

В западната част на Турция се намира Сарди, древната столица на Лидийското царство.

Лидия е известна най-вече с цар Крез, чието име се превръща в символ на огромното богатство. Но Сарди е бил много повече от град на богати владетели.

Той е важен политически, търговски и културен център, разположен на стратегическо място в западна Анадола.

Сред най-впечатляващите останки са Храмът на Артемида, гимназионът и огромният комплекс от римски бани.

На едно и също място могат да се видят следи от различни исторически периоди – лидийски, персийски, елинистически, римски и византийски.

През 2025 г. Сарди и могилите на Бин Тепе са включени в Списъка на световното наследство на UNESCO.

5. Пергамон – градът на знанието и изкуството

Пергамон е един от най-значимите древни градове в западна Турция.

Градът се превръща в столица на елинистическото царство Пергамон и постепенно се развива като център на науката, изкуството, медицината и литературата.

Особено впечатляващ е древният театър, построен върху стръмен склон. От него се открива широка гледка към околния пейзаж.

Пергамон е известен и със своята библиотека, която в древността е била сред важните центрове на знанието в Средиземноморието.

UNESCO включва Пергамон в Списъка на световното наследство през 2014 г.

6. Афродисиас – градът на скулпторите

В западната част на Турция се намира Афродисиас, древен град, посветен на богинята Афродита.

Градът е особено известен със своята школа по скулптура. Благодарение на висококачествения местен мрамор Афродисиас се превръща в един от най-важните центрове на скулптурното изкуство в Римската империя.

Сред руините могат да се видят стадион, театър, храмови структури, обществени сгради и множество мраморни скулптури.

Местният археологически музей допълва посещението и показва част от произведенията, открити при разкопките.

UNESCO включва Афродисиас в Списъка на световното наследство през 2017 г.

7. Троя – градът на Омир

Сред древните градове на Турция няма как да пропуснем Троя.

Градът е прочут благодарение на „Илиада“ на Омир и легендата за Троянската война. Археологическите разкопки обаче показват, че историята на мястото е много по-сложна.

На едно и също място са открити множество археологически пластове, които свидетелстват за различни периоди от историята.

На входа на археологическия обект посетителите могат да видят реконструиран дървен Троянски кон, но истинското богатство на мястото се намира под и около руините.

Троя е включена в Списъка на световното наследство на UNESCO през 1998 г.

8. Перге – мраморният град на Памфилия

Недалеч от Анталия се намира Перге, един от най-впечатляващите древни градове в южната част на Турция.

Градът процъфтява особено през елинистическия и римския период. Днес посетителите могат да се разходят по останки от мраморни улици, да видят колонади, монументални порти, бани, стадион и огромен театър.

Една от най-силните страни на Перге е усещането, че пред вас се разкрива цял древен град, а не просто отделни руини.

Мястото е включено в предварителния списък на UNESCO и е сред значимите археологически обекти на Турция.

9. Аизаной – храмът на Зевс сред анадолските хълмове

В провинция Кютахя се намира Аизаной – древен град, който остава сравнително далеч от масовия туризъм.

Най-известната му забележителност е Храмът на Зевс, един от най-добре запазените древни храмове в Анадола.

Но храмът не е единствената причина да посетите Аизаной. Археологическият комплекс включва театър, стадион, мостове, бани и други обществени структури.

Особено впечатляваща е близостта между театъра и стадиона – необичайна комбинация, която показва богатия обществен живот на древния град.

Аизаной е включен в предварителния списък на UNESCO през 2012 г.

10. Лаодикея – градът на търговията и ранното християнство

Недалеч от съвременния град Денизли се намира Лаодикея, древен град, основан през елинистическата епоха.

По-късно той се превръща във важен град на Римската империя. Благоприятното му местоположение допринася за развитието на търговията и градския живот.

Сред останките могат да се видят театри, улици, храмови структури, стадион и обществени сгради.

Лаодикея има и специално значение за историята на християнството. Градът е споменат в Новия завет и е свързан с една от седемте църкви на Апокалипсиса.

11. Дара – забравеният град на Византия

В югоизточната част на Турция, близо до Мардин, се намират останките на Дара – древен град, основан през VI век по времето на византийския император Юстиниан I.

Дара е била важна крепост по границата между Византийската империя и Персия.

Сред руините могат да се видят укрепления, огромни цистерни, некрополи и обществени сгради.

Особено интересни са водните съоръжения, които показват колко сложна е била инфраструктурата на града.

Дара е отличен избор за пътешественици, които искат да открият по-малко познатата византийска история на Анадола.

Защо тези градове остават извън масовия туризъм?

Турция е една от най-посещаваните туристически страни в света, но повечето туристи се концентрират в няколко известни дестинации.

Истанбул, Кападокия, Анталия, Бодрум и Ефес получават огромна част от международното внимание.

Места като Аизаной, Гордийон и Дара обаче предлагат съвсем различно преживяване.

Там няма да намерите същата туристическа инфраструктура, но ще получите нещо друго – усещането, че откривате историята сами.

Най-доброто време за посещение

Турция има огромно климатично разнообразие и подходящият сезон зависи от региона.

За археологическите обекти в централна и южна Анадола пролетта и есента обикновено са по-приятни за разходки, тъй като температурите са по-умерени.

Лятото може да бъде много горещо, особено при посещение на открити археологически комплекси без много сянка.

Ранното сутрешно посещение е добра идея и заради светлината. Каменните руини изглеждат особено впечатляващо при ниско слънце, а температурите са по-поносими.

Как да планирате маршрут?

Поради огромните разстояния е най-добре древните градове да бъдат групирани по региони.

В Централна Анадола можете да комбинирате Хатуша, Гордийон и Мидас Шехри.

В Западна Турция са Пергамон, Сарди и Афродисиас.

В Южна Турция Перге може да бъде комбиниран с други древни градове около Анталия и Памфилия.

Турция – страна, в която историята е навсякъде

Една от най-големите изненади при пътуването из Турция е колко различни цивилизации могат да бъдат открити на сравнително малка географска площ.

Хатуша ни връща към хетите. Гордийон разказва историята на фригийците и цар Мидас. Сарди ни среща с лидийците и цар Крез.

Пергамон и Афродисиас показват великолепието на елинистическия и римския свят, а Троя свързва археологията с една от най-известните легенди на човечеството.