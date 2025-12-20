Скъпи Момичета, не е много добра идея да се снимате от тоалетните!

Особено тази тоалетна на хотел Маринела в София ви е любима!

Знаете ли , някак когато видиш жена снимала се на някакъв пейзаж и ти я свързваш интуитивно с красотата на морето, планината, палмите, Айфеловата Кула и т.н

Защо избирате тоалетната?

Кое ви привлича масово в тоалетните за снимка?

Да ви кажа аз ако бях мъж и видя жена снимана в тоалетна или веднага ще я ползвам за изтривалка или ще се погнуся!

Не ви е мястото в тоалетните!

Защо сами се поставяте там и какво мислите че послание пращате

С обич – Десислава Илиева!

