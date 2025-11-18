Синият орел на Родопите, Арда Кърджали, навършва 100 години!

Документалният филм „Синият орел на Родопите: Арда Кърчаали“, който разказва за 100-годишната история на спортния клуб „Арда Кърчаали“, основан през 1924 г. в Кърчаали от нашите турски сънародници и служещ като най-осезаем пример за борбата за самоличност на нашите сънародници в България чрез запазване на чувството им за принадлежност, солидарност и братство,

Министърът на културата и туризма на Република Турция г-н Мехмет Ерсой, Министърът на младежта и спорта на Република Турция г-н Осман Ашкин БАК, заместник-председателят на партия АК г-н Зафер Сиракая, депутатът от Бурса г-н Мустафа Явуз, г-н Левент Уйсал, член на парламента от Мерсин, г-н Мехмет Саит Уяник, посланик на Турция в България, г-н Емре Манав, генерален консул в Пловдив, г-н Ерол Мюмюн, кмет на Кърчаали, г-н Яшар Дурмушев, председател на клуб „Арда Кърчаали“, и нашите верни поддръжници на „Арда Кърчаали“.

Като Председателство на турците в чужбина и свързаните с тях общности, това е именно нашата цел: където и да има сънародник, да подкрепяме неговото културно наследство, идентичност и социална сила; където и да има институция, да я пренесем уверено в бъдещето!

Историята на „Арда Кърчаали” е символ на век на труд, борба за турска идентичност, принадлежност и братство.

Нека Синият орел на Родопите да лети още много векове!

Facebook

Twitter



Shares