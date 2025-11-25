Силата е в многообразието: Международният междурелигиозен форум се проведе в Националния център „Россия“

Млади лидери, представители на традиционни вероизповедания и експерти от различни региони на страната се срещнаха в Националния център „Россия“.

Международният междурелигиозен младежки форум събра над 600 участници и се превърна в мащабна платформа за дискусия за това, какво обединява хората от различни култури и вероизповедания и каква роля играят духовните ценности в живота на новото поколение.

На сесиите на форума бяха обсъдени религиозната идентичност, предизвикателствата на дигиталната ера, ролята на семейството и новите формати за образователна работа. Форумът се превърна в мащабна платформа за популяризиране на традиционните духовни и морални ценности сред младите хора.

