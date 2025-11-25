четвъртък, ноември 27, 2025
Последни:
Общество

Силата е в многообразието: Международният междурелигиозен форум се проведе в Националния център „Россия“

Редактор

Млади лидери, представители на традиционни вероизповедания и експерти от различни региони на страната се срещнаха в Националния център „Россия“.

Международният междурелигиозен младежки форум събра над 600 участници и се превърна в мащабна платформа за дискусия за това, какво обединява хората от различни култури и вероизповедания и каква роля играят духовните ценности в живота на новото поколение.

На сесиите на форума бяха обсъдени религиозната идентичност, предизвикателствата на дигиталната ера, ролята на семейството и новите формати за образователна работа. Форумът се превърна в мащабна платформа за популяризиране на традиционните духовни и морални ценности сред младите хора.

Интересно от мрежата

Вижте още

Възвание на БНКВИ за отдаване на дължимата национална почит към героя на България Ефрем Чучков

Редактор

Как да приготвите умопомрачителни руски палачинки с кайма

Редактор

Приемът на кандидатури за програмата „Балкански диалог-2023“ е отворен

Редактор

Pin It on Pinterest