Си посети мемориалния парк на покойния революционен лидер в Гуандун

Китайският президент Си Дзинпин посети в петък мемориален парк, посветен на Йе Джианин (1897-1986), покойник на китайските комунистически революционни лидери и бивш председател на Постоянния комитет на Националния народен конгрес, в град Мейджоу в провинция Гуандун в Южен Китай.

По време на посещението си Си, който е и генерален секретар на Централния комитет на Комунистическата партия на Китай, се запозна с местните усилия за насърчаване на революционната култура и разширяване на подкрепата за старите революционни бази.

Мемориалният парк, разположен в село Хусин в град Янянг, беше официално открит за обществеността през май 2007 г. Той се състои от музей и мястото на бившата резиденция на Йе.

С площ от 350 квадратни метра, резиденцията е запазила облика на типичната фермерска къща в стил Хакка, където Йе е роден през 1897 г. и е прекарал голяма част от детството и младостта си.

Музеят се простира на 6500 квадратни метра, включително изложбена площ от около 2230 квадратни метра. Той разполага с постоянна експозиция, съставена от девет секции, които подчертават забележителния живот и принос на Йе.

Видео: https://youtu.be/pRRTR6WuTNI

Източник: CCTVPlus

