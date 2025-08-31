Си и Моди проведоха ползотворна среща

Китайският президент Си Дзинпин и индийският премиер Нарендра Моди проведоха ползотворна среща и постигнаха нов важен консенсус относно развитието на двустранните отношения, заяви в неделя висш служител на Китайската комунистическа партия (ККП).

Цай Ци, член на Постоянния комитет на Политбюро на Централния комитет на ККП и член на Секретариата на Централния комитет на ККП, направи тези забележки по време на среща с Моди, който е в Тяндзин, за да участва в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) през 2025 г.

Китай е готов да работи с Индия за засилване на приятелския обмен и взаимноизгодното сътрудничество, правилно управление и разрешаване на различията и насърчаване на по-нататъшното подобряване и развитие на отношенията между Китай и Индия, каза Цай.

Моди заяви, че той и Си са постигнали нов важен консенсус относно дългосрочното развитие на отношенията между Индия и Китай, което осигурява солидна основа за задълбочаване на сътрудничеството.

Индия приветства възобновяването на механизма за междупартийен обмен и сътрудничество, отбеляза той.

75-ата годишнина от установяването на дипломатически отношения между Индия и Китай бележи още един важен етап в двустранните отношения и Индия е готова да работи с Китай, за да допринесе за развитието на двустранните връзки, както и за глобалния мир и развитие, заяви Моди.

Видео:

Източник: CCTVPlus

Facebook

Twitter



Shares