Си Дзинпин се среща с виетнамския премиер

Китайският президент Си Дзинпин се срещна с виетнамския премиер Фам Мин Чин в пристанищния град Тяндзин в Северен Китай в неделя.

Фам Мин Чин е в Китай, за да участва в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) 2025, която се провежда от неделя до понеделник.

Си заяви, че на фона на бързо развиващите се промени в мащаб, невиждан от век, и сложната международна динамика, двете страни трябва да потвърдят увереността си в пътищата и системите си за развитие, да засилят солидарността и сътрудничеството и да движат китайско-виетнамската общност стабилно в правилната посока.

Той призова двете страни да засилят сътрудничеството си в области като свързаност, цифрова икономика и изкуствен интелект. Той също така насърчи споделянето на опит в изграждането на зони за свободна търговия и специални икономически зони, за да се подкрепят взаимните усилия за модернизация.

Той подчерта значението на последователните събития, отбелязващи 75-годишнината от дипломатическите отношения и инициативите за виетнамската младеж в Китай, насочени към насърчаване на проекти, ориентирани към хората.

Фам Мин Чин изрази ангажимента си за задълбочаване на стратегическото съответствие с Китай, разширяване на търговията и инвестициите, засилване на свързаността и насърчаване на културния обмен.

Той също така обеща да поддържа „Шанхайския дух“ и да работи в тясно сътрудничество с Китай за насърчаване на по-голямо развитие в рамките на ШОС.

