Си Дзинпин се среща с турския президент в Тяндзин

Китай и Турция са едновременно развиващи се големи държави и важни членове на Глобалния Юг, каза Си, добавяйки, че и двете страни имат независим и самостоятелен дух.

Поддържането на високо ниво на развитие на отношенията между Китай и Турция е в съответствие с фундаменталните интереси на двете страни и общите интереси на Глобалния Юг, каза китайският президент.

Си заяви, че двете страни трябва да разберат тенденцията на времето към мир, развитие, сътрудничество и печеливши резултати, да допринесат за успеха на другата страна по пътя към национален просперитет, да издигнат стратегическите отношения на сътрудничество между Китай и Турция на нова височина и съвместно да насърчават изграждането на по-справедлива и равноправна система за глобално управление.

Отбелязвайки, че следващата година се навършват 55 години от установяването на дипломатически отношения между Китай и Турция, Си призова двете страни да се възползват от това като възможност да издигнат двустранните отношения на ново ниво и направи предложение от три точки:

Първо, Китай и Турция трябва да укрепят политическото взаимно доверие, да се подкрепят взаимно по въпроси, засягащи техните основни интереси и основни проблеми, и да засилят сътрудничеството в областта на борбата с тероризма и сигурността.

Второ, двете страни трябва да задълбочат практическото сътрудничество, да подобрят съответствието на китайската инициатива „Един пояс, един път“ (BRI) с инициативата на Турция за Среден коридор, да насърчат развитието на южния канал на железопътния експрес Китай-Европа, да повишат нивото на сътрудничество в традиционни области като икономика и търговия, култура и туризъм и да създадат нови акценти в сътрудничеството в областта на новата енергия, 5G и биомедицината.

Трето, двете страни трябва да засилят многостранното сътрудничество, да координират тясно действията си в рамките на Организацията на обединените нации, Г-20, ШОС и други институции, съвместно да поддържат международния ред и правила, да защитават международната справедливост и правосъдие и да допринасят за световния мир и стабилност.

Ердоган заяви, че Турция отдава голямо значение на развитието на отношенията с Китай, добавяйки, че страната му е готова да поддържа тесен обмен на високо ниво с Китай, да осъществява съвместно висококачествено сътрудничество по „Един пояс, един път“, да повишава нивата на търговия и инвестиции, да укрепва сътрудничеството в инфраструктурата, новата енергия, селското стопанство и храните, здравеопазването и други области, да насърчава културния обмен в образованието, туризма и други области, както и да стимулират устойчивото и силно развитие на двустранните отношения.

Турция твърдо се придържа към принципа „един Китай“, заяви президентът.

Отбелязвайки, че ШОС е на път да проведе най-голямата си среща на върха от създаването си, Ердоган заяви, че Турция е готова да засили сътрудничеството с Китай в рамките на ШОС, за да насърчи регионалното и глобалното развитие и просперитет.

Турция оценява безпристрастната позиция на Китай по въпроса за Близкия изток и е готова да работи с Китай за съвместно гарантиране на международната справедливост и правосъдие, добави той.

Източник: CCTVPlus

