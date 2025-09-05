Си Дзинпин проведе разговори с върховния лидер на КНДР Ким Чен Ун

Си Дзинпин, генерален секретар на Централния комитет на Комунистическата партия на Китай (ККП) и китайски президент, проведе разговори с Ким Чен Ун, генерален секретар на Корейската работническа партия и председател на Управителния съвет на Корейската народно-демократична република (КНДР), в Пекин в четвъртък вечерта.

По време на разговорите Си заяви, че Китай и КНДР са добри съседи, приятели и другари, които споделят обща съдба и подкрепят взаимно. Отбелязвайки, че Китай и КНДР се радват на дълга история на дълбоко приятелство, Си заяви, че присъствието на Ким на китайското събиране по случай 80-годишнината от победата в Китайската народна война за съпротива срещу японската агресия и в Световната антифашистка война показва твърдата решимост на КНДР да защити резултатите от победата във Втората световна война и предоставя важна възможност за двете партии и двете държави да развият по-нататък приятелски и сътруднически отношения.

Си заяви, че ККП и китайското правителство отдават голямо значение на традиционното приятелство между Китай и КНДР и са готови ефективно да поддържат, консолидират и развиват двустранните връзки.

Китай е готов да засили обмена на високо ниво и стратегическата комуникация с КНДР и да осъществява практическо сътрудничество в различни области, заяви Си.

Като приветства активната подкрепа и реакция на КНДР на визията за изграждане на общност със споделено бъдеще за човечеството, Инициативата за глобално развитие, Инициативата за глобална сигурност, Инициативата за глобална цивилизация и Инициативата за глобално управление, Си призова двете страни да засилят стратегическата координация в международните и регионалните дела и да защитават общите интереси.

Си заяви, че Китай поддържа обективна и справедлива позиция по въпросите на Корейския полуостров и е готов да засили координацията с КНДР в усилията за запазване на мира и стабилността на полуострова.

От своя страна Ким заяви, че честванията на Китай за Деня на победата показват решимостта на Китай в защита на световния мир, отбелязвайки, че КНДР и Китай имат задължението да продължат напред дълбокото приятелство, изковано от по-старото поколение лидери на двете страни.

Ким заяви, че КНДР твърдо желае непрекъснато да задълбочава и развива отношенията си с Китай, отбелязвайки, че е готова да работи с Китай за осъществяване на по-тесен обмен на всички нива между двете страни и държави, както и за задълбочаване на взаимноизгодното икономическо и търговско сътрудничество.

Ким заяви, че КНДР оценява обективната и безпристрастна позиция на Китай по въпросите на Корейския полуостров и е готова да засили координацията с Китай на многостранни платформи като Организацията на обединените нации и да защити общите и фундаментални интереси на двете страни.

След разговорите си Си проведе и разговор на чай с Ким и му организира банкет в четвъртък вечерта.

Видео:

Източник: CCTVPlus

