Си Дзинпин присъства на честването на 70-годишнината от основаването на Синдзян-уйгурския автономен регион

Президентът Си Дзинпин присъства на тържествено събрание в четвъртък в Урумчи, столицата на автономния регион Синцзян-Уйгур, за да отпразнува 70-годишнината от основаването на региона.

Си, който е и генерален секретар на Централния комитет на Китайската комунистическа партия (ККП) и председател на Централната военна комисия, се присъедини към местните власти и хора от всички етнически групи и всички слоеве на обществото в празненството.

Еркин Тунияз, председател на регионалното правителство, обяви началото на тържеството в 10:30 ч.

На събитието присъстваха и други висши служители от Пекин, включително Уан Хунин, председател на Националния комитет на Китайската народна политическа консултативна конференция и ръководител на централната делегация за честването на годишнината, и Кай Ци, директор на Генералния офис на Централния комитет на ККП.

По време на събитието Ли Ганджие, заместник-ръководител на централната делегация, прочете поздравително послание от Централния комитет на ККП, Постоянния комитет на Националния народен конгрес, Държавния съвет, Националния комитет на Китайската народна политическа консултативна конференция и Централната военна комисия.

През последните седем десетилетия автономният регион Синцзян-Уйгур в северозападната част на Китай претърпя дълбока икономическа и социална трансформация.

От едва 1,23 милиарда юана (173,1 милиона щатски долара) през 1955 г., БВП на Синдзян достигна над 2 трилиона юана през 2024 г. Забележително е, че от 2012 до 2024 г. БВП на Синдзян е нараснал с 7% годишно при постоянни цени, което значително надвишава средния национален показател.

До 2020 г. 3,06 милиона жители на Синдзян са излезли от бедността, след като Китай елиминира абсолютната бедност в цялата страна. През 2024 г. годишният разполагаем доход на глава от населението в Синдзян достига 42 820 юана за градските жители и 19 427 юана за селските жители.

Видео с български субтитри:

Източник: CCTVPlus

Facebook

Twitter



Shares