Си Дзинпин подчертава стратегическото значение на работата за повишаване на моралните стандарти на непълнолетните

Китайският президент Си Дзинпин подчерта работата за повишаване на интелектуалните и морални стандарти на непълнолетните, отбелязвайки, че това трябва да се извършва като стратегическа и фундаментална задача.

Си, който е и генерален секретар на Централния комитет на Комунистическата партия на Китай (ККП) и председател на Централната военна комисия, направи тези забележки в неотдавнашна инструкция по въпроса, призовавайки за съвместни усилия за създаване на стабилна социална среда за здравословно развитие на непълнолетните.

В инструкцията Си подчертава значението на съвместен образователен механизъм, включващ училища, семейства и общество в съответната работа, за да насочи непълнолетните към установяване на високи идеали, практикуване на основни социалистически ценности и развиване на добри морални качества и поведенчески навици.

Също така трябва да се положат усилия за отглеждане на ново поколение способни млади хора със солидна морална основа, интелектуални способности, физическа сила, естетическа чувствителност и трудови умения, които ще развият пълноценно социализма и ще продължат напред социалистическата кауза, според инструкцията на Си.

Неговата инструкция беше предадена на симпозиум за повишаване на интелектуалните и морални стандарти на непълнолетните, проведен в Пекин в понеделник.

Цай Ци, член на Постоянния комитет на Политбюро на Централния комитет на ККП и член на Секретариата на Централния комитет на ККП, присъства на срещата и произнесе реч.

Цай подчерта необходимостта от укрепване на семейното образование, полагане на постоянни усилия за осигуряване на висококачествени културни продукти и услуги на децата и подобряване на интернет грамотността на непълнолетните.

Той също така призова за по-бърз напредък в разработването на система за психично здравеопазване на непълнолетните, както и за по-силна защита на непълнолетните и предотвратяване на младежката престъпност.

Ли Шулей, член на Политбюро на Централния комитет на ККП и ръководител на отдела за връзки с обществеността на Централния комитет на ККП, председателства симпозиума.

Видео: https://youtu.be/ZW2Ql3F8LNo

Източник: CCTVPlus

Facebook

Twitter



Shares