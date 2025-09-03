Си Дзинпин направи обръщение на приема по случай Деня на победата, като подчерта справедливостта, мира и силата на народа

Китайският президент Си Дзинпин призова в сряда за твърдо отстояване на международната справедливост и правосъдие, за запазване на ангажимента по пътя на мирното развитие и за полагане на непрестанни усилия за подобряване на благосъстоянието на хората по всяко време.

Си, който е и генерален секретар на Централния комитет на Комунистическата партия на Китай и председател на Централната военна комисия, направи това изказване по време на прием по случай 80-годишнината от победата в Съпротивителната война на китайския народ срещу японската агресия и в Световната антифашистка война.

Около 11:30 ч. Си и съпругата му Пън Лиюан влязоха в банкетната зала заедно с чуждестранните лидери и техните съпрузи, присъстващи на приема.

Си отбеляза, че победата бележи исторически поврат за китайската нация – от дълбините на кризата в съвремието до пътя на голямото подмладяване, а също и важен поврат в световното развитие.

Тази велика победа е постигната чрез съвместната борба на китайския народ заедно с антифашистките съюзници и народите по целия свят, каза Си.

Китайското правителство и народ никога няма да забравят чуждестранните правителства и международните приятели, които подкрепяха и помагаха на китайския народ в съпротивата му срещу агресията, каза той.

Като жители на една и съща планета, човечеството трябва да се обедини във времена на трудности, да живее в хармония и никога да не се връща към закона на джунглата, където силният плячкосва слабия, каза Си.

„Народът е създател на историята и стремежът към щастлив живот е универсален стремеж на хората от всички страни. Винаги трябва да откликваме на тревогите на хората, да приемаме интересите на целия свят като наши и да полагаме непрестанни усилия за подобряване на благосъстоянието на хората“, каза Си.

Подчертавайки, че китайската модернизация е модернизация на мирното развитие, Си каза, че Китай винаги ще бъде сила за мир, стабилност и прогрес в света.

Искрено се надява всички страни да се поучат от историята, да ценят мира и да работят заедно за напредък в световната модернизация и да създадат по-добро бъдеще за човечеството, отбеляза Си.

Сред радостна музика Си вдигна чаша с всички гости, за да отбележи годишнината и да пожелае световен мир.

Си и Пън също така гледаха културно представление с гостите.

Китайският премиер Ли Цянг председателства приема.

На приема присъстваха лидери и висши представители на чуждестранни държави, ръководители на международни организации, бивши политически високопоставени лица, дипломатически пратеници, военни аташета и представители на международни организации в Китай от различни страни, както и международни приятели, допринесли за победата на Китай, или представители на техните семейства.

На приема присъстваха и партийни, държавни и военни служители на Китай, главни изпълнителни директори на специалните административни райони Хонконг и Макао, ветерани от войната, роднини на мъченици и други представители от страната и чужбина.

Видео:

Източник: CCTVPlus

Facebook

Twitter



Shares