Си Дзинпин е домакин на приветствен банкет за гостите на срещата на върха на ШОС в Тяндзин

Китайският президент Си Дзинпин и съпругата му Пън Лиюан организираха банкет в неделя в пристанищния град Тяндзин в Северен Китай, за да приветстват международни гости, участващи в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) през 2025 г.

На приветствения банкет в конгресния и изложбен център „Мейцзян“ присъстваха над 20 държавни и правителствени глави и техните съпрузи, както и повече от 10 лидери на международни организации, включително генералния секретар на ООН Антонио Гутериш.

Си и Пън поздравиха гостите при пристигането им и позираха с тях за групова снимка, преди да ги придружат до банкетната зала.

В обръщението си на банкета Си отправи топло посрещане към уважаемите гости от името на китайското правителство и народ.

Той каза, че от създаването си ШОС винаги е подкрепяла „Шанхайския дух“, укрепвайки солидарността и взаимното доверие, задълбочавайки практическото сътрудничество и участвайки в международните и регионалните дела. Организацията се е превърнала във важна сила в насърчаването на изграждането на нов тип международни отношения и общност със споделено бъдеще за човечеството, каза той.

ШОС поема по-голяма отговорност за опазването на регионалния мир и стабилност и за насърчаване на развитието на различни страни в свят на нарастваща несигурност и ускорени промени, според Си.

Той каза, че срещата на върха този път носи важната мисия за изграждане на консенсус между всички страни, стимулиране на инерцията за сътрудничество и изготвяне на план за развитие.

Си изрази увереност, че с обединените усилия на всички страни срещата на върха ще бъде пълен успех и че ШОС със сигурност ще играе още по-голяма роля и ще постигне по-голям напредък, като прави по-голям принос за засилване на единството и сътрудничеството между държавите-членки, обединявайки силите на Глобалния Юг и настоявайки за по-голям напредък на човешката цивилизация.

„Нека поддържаме Шанхайския дух и да тръгнем от Тяндзин на ново пътешествие, изпълнено с надежда към още по-светло бъдеще!“, каза Си в заключение на речта си.

След банкета Си, Пън и изтъкнатите гости гледаха специално културно представление, озаглавено „Създаване на споделено бъдеще“, посветено на оценяването на красотата на хармонията и взаимното обучение между цивилизациите, както и на прегръщането на силата на единството и сътрудничеството в рамките на семейството на ШОС, където всички се стремят заедно към забележителни постижения.

Преди началото на приветствения банкет гостите посетиха изложба на нематериалното културно наследство на Тяндзин.

Срещата на върха на ШОС в Тяндзин, която се провежда от неделя до понеделник, е най-голямата от създаването на ШОС през 2001 г.

През последните 24 години ШОС се разрасна от първоначалните си шест държави-основателки до семейство от 26 държави, състоящо се от 10 държави-членки, две държави-наблюдатели и 14 партньори в диалога, обхващащи приблизително половината от световното население и около една четвърт от световния БВП.

Видео:

Източник: CCTVPlus

Facebook

Twitter



Shares