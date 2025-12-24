Шпионин в спалнята: експерти предупредиха за рисковете от „умните“ секс играчки

Гаджетите могат да събират изключително деликатна информация за своите потребители

„Умните“ секс играчки, които се управляват от смартфони, могат да носят сериозни рискове от изтичане на интимни данни. Както обясниха пред „Известия“ експерти, приложенията за подобни устройства събират изключително чувствителна информация, включително подробности за сексуалното поведение. В случай на изтичане на информация, тя може да попадне в ръцете на злоумишленици. Подробности за рисковете, които носят „умните“ секс играчки, как киберпрестъпниците могат да използват уязвимостите в софтуера им и как да се защитите от подобни заплахи, прочетете в материала на „Известия“.

Какво се знае за рисковете, свързани с „умните“ секс играчки

За това, че „умните“ секс играчки с приложения могат да носят сериозни рискове от изтичане на интимни данни, съобщи през декември изданието Wired. Журналистите, позовавайки се на анализатори, отбелязаха, че приложенията за подобни устройства събират изключително чувствителна информация, включително подробности за сексуалното поведение, честотата на използване, настройките за интензивност, както и данни за геолокацията и IP адресите на потребителите.

Според експерта по цифрова конфиденциалност Рей Уолш, при използване на функцията за дистанционно управление свързаните джаджи могат да събират и данни за партньора. При това повечето производители на „умни“ секс играчки заявяват, че събирането на информация се извършва единствено с цел подобряване на продуктите и таргетиране на рекламите.

Въпреки това, събраната информация може да бъде препродадена на трети лица или да попадне в ръцете на злоумишлени лица в случай на изтичане на данни, предупредиха експертите Крис Хоук и Пол Бишоф.

Изданието Wired припомни скандала от 2015 г., в центъра на който се оказа вибраторът Siime Eye на компанията Svakom. Устройството с камера имаше стандартна парола от осем осмици, която беше публикувана в инструкцията за употреба, достъпна за всички. В резултат на това всеки потребител в обхвата на Wi-Fi можеше да се свърже с предаването — по-късно моделът Siime Eye беше изтеглен от производство.

Защо разпространението на „умни” секс играчки създава рискове

Днес индустрията на „умните” секс играчки се развива бурно: играчките стават по-евтини, което означава, че се появяват в домовете на много хора. За това говори в разговор с „Известия“ специалистът по информационна сигурност и основател на компанията „Киберсистема“ Иван Ануфриев.

— Интересът на измамниците винаги се предизвиква от масовите продукти: обикновеният човек рядко се интересува от поверителността и защитата на данните, а някои устройства могат да събират много чувствителна за потребителя информация, — отбелязва експертът.

Според Иван Ануфриев, на пазара постоянно се появяват нови модели секс играчки, а много от тях са с недостатъчна защита от киберзаплахи. В резултат на това измамниците могат да прихващат данни и да управляват дистанционно устройствата, както и да получават достъп до снимки, видеоклипове и други лични данни на потребителите.

„Умните“ секс играчки, по същество, са интернет устройства с висока степен на уязвимост, допълва водещият специалист от отдела за научноизследователска и развойна дейност на компанията „Стахановец“ и експерт в областта на информационната сигурност Алексей Миронов.

При разработката на подобни устройства акцентът се поставя върху функционалността и дизайна, а въпросите за сигурността често остават на заден план. В резултат на това в софтуера, протоколите за връзка с телефона (например чрез Bluetooth) и мобилните приложения могат да останат груби грешки, които позволяват на хакерите да получат достъп до устройството или данните.

Потребителите се сблъскват с два основни типа заплахи, разказва Алексей Миронов. Първата е заплаха за личната неприкосновеност: чрез хакнато устройство или приложение злоумишлениците могат да получат изключително лични данни, като история на използване, аудиозаписи или дори видео. Втората, по-опасна, е заплахата за физически контрол, когато престъпникът може дистанционно да манипулира работата на устройството, което може да доведе до психологична травма и реална физическа вреда.

Защо данните от „умните” секс играчки са интересни за киберпрестъпниците

Хакерството на „умните” секс играчки може да бъде интересно за киберпрестъпниците по много причини, разказва основателят на ГК „Аматус” (производител на интимни стоки) Сергей Иванов. И изтичането на интимни данни или достъпът до медийни файлове не са единствените причини.

„Съществува и риск от изтичане на лични финансови данни на потребителя, защото играчката получава отворен достъп до смартфона и домашната Wi-Fi мрежа, а това означава, че е напълно възможно да получи достъп и до всички сайтове и приложения, които собственикът използва“, отбелязва събеседникът на „Известия“.

Според Сергей Иванов, злоумишлениците могат да открадват пари и да получават материали за шантаж на потребителите чрез „умни“ секс играчки. Има и още една заплаха: заразените устройства често се обединяват в огромни мрежи, за да работят в полза и в интерес на поръчителя, било то за майнинг, разпращане на спам или вируси.

Освен това, смарт устройствата често се използват като елемент от бот мрежи: след като бъдат хакнати, те стават част от ботнет и се използват за DDoS атаки или други злонамерени действия — това е често срещана история за IoT средата като цяло, съгласява се експертът по киберсигурност в „Лаборатория Касперски“ Владимир Дащенко.

Освен това, устройствата от интернет на нещата могат да се превърнат в отправна точка за по-сериозни атаки — например, за проникване във вътрешната мрежа на дома или дори в корпоративната инфраструктура, ако устройството е свързано към общата мрежа.

— В отделни случаи кибератаките върху „умните“ секс-гаджети могат да носят целеви характер, ако мишената е конкретен човек, — отбелязва Алексей Миронов.

Шантаж на публична личност или служител, който има достъп до ценна информация – възможност да се получат данни за служебната поща, кореспонденцията и документите на жертвата, като се използва личната уязвимост за корпоративно шпионаж или изнудване.

Как да се предпазим от рисковете, свързани с „умните” секс играчки

За да се предпазим от киберзаплахи, свързани с изтичане на данни и хакерски атаки срещу „умни” секс играчки, анкетираните от „Известия” експерти съветват да се спазват редица правила за киберсигурност.

В частност, Владимир Дащенко отбелязва, че защитата от подобни заплахи като цяло се свежда до основна киберхигиена. Потребителите трябва да включват двуфакторна автентификация в акаунтите си, когато е възможно, както и редовно да актуализират софтуера и вграденото оборудване на умните устройства, дори когато става въпрос за секс играчки.

Важно е да не съхранявате в профилите си прекалено много лична и частна информация, за да може в случай на компрометиране щетите да бъдат минимални. И, разбира се, трябва да обръщате внимание на настройките за сигурност в приложенията, както и на общото състояние на вашите устройства. Винаги бъдете нащрек, както се казва, отбелязва експертът.

От своя страна Сергей Иванов препоръчва да се спазват следните правила, които минимизират рисковете за потребителите:

• купувайте „умни“ секс играчки само от известни марки и производители;

• внимателно проверявайте настройките за сигурност на играчките и приложенията, както и променяйте фабричните логини и пароли с лични;

• внимателно проверявайте всички разрешения, които играчката или приложението й изискват: не давайте достъп до фото- и видеоматериали на смартфона или компютъра;

• свързвайте играчката само чрез Bluetooth на телефона си;

• не свързвайте устройството с обществени мрежи на публични места — включително в хотели и на плажове;

• не оставяйте играчката свързана с интернет, когато не се използва.

— Спазването на тези прости мерки ще ви предпази от изтичане на важни лични данни, загуба на пари и шантаж от страна на злоумишленици, а удоволствието ви няма да бъде помрачено от нищо — заключава събеседникът на „Известия“.

автор: Дмитрий Булгаков

източник: iz.ru

