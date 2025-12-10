До изтичането на споразумението за стратегическите настъпателни оръжия (СНО) между Русия и САЩ остават по-малко от 100 дни.

Това заяви на 10 декември секретарят на Съвета за сигурност на РФ Сергей Шойгу по време на пресконференция след визитата си във Виетнам.

„Остават ни по-малко от 100 дни до изтичането на споразумението за СНО – стратегическите настъпателни оръжия. Нашите предложения, предложенията, направени от нашия президент, са на масата. Разбира се, очакваме отговор“, каза той.

Шойгу изрази надежда, че предложенията, които са направени, ще помогнат да се спре „разрушителното движение“.

През септември руският президент Владимир Путин заяви, че Русия е готова да спазва ограниченията съгласно Договора за стратегическите нападателни оръжия (ДСНО) и след 5 февруари 2026 г. Той добави, че мярката ще бъде жизнеспособна, при условие че САЩ не предприемат стъпки, които да нарушат баланса на възпиращите потенциали.

От своя страна американският лидер Доналд Тръмп определи предложението на Русия по СВРС като добра идея.

По-късно заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков отбеляза, че Русия не е получила официален отговор от САЩ по инициативата за ДСНВ. Според него, ако Съединените щати не проявят интерес към предложението на РФ, държавата ще се справи и без реакция от американска страна. Рябков добави, че понастоящем не се обсъжда удължаване на ДСНВ.

източник: iz.ru

