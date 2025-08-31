ШОС е от решаващо значение за изграждането на истински многополюсен свят

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш подчерта в неделя важната роля, която Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) може да играе в изграждането на истински многополюсен свят.

В момента ръководителят на ООН е в северния китайски пристанищен град Тиендзин, за да участва в срещата на върха на ШОС, която се провежда от неделя до понеделник и събра лидери от повече от 20 държави и ръководителите на 10 международни организации.

Създадена в Шанхай през 2001 г., ШОС се разшири от шест членове-основателки до 26-национално семейство от 10 членове, две държави-наблюдатели и 14 партньори за диалог, обхващащи Азия, Европа и Африка.

В интервю за China Media Group в Тиендзин Гутериш изрази готовност за задълбочаване на сътрудничеството между ООН и ШОС и заяви, че регионалната организация може да играе голяма роля в усилията за изграждане на по-многополюсен свят.

„Тя (ШОС) представлява голям процент от световното население и е част от една от най-динамичните области на световната икономика. Затова съм щастлив да имам възможността да участвам в тази среща и да направя всичко възможно, за да засиля сътрудничеството между нашите две организации“, каза той.

„Вярвам, че трябва да изградим многополюсен свят. Трябва да изградим свят, в който всички части на света, всички култури, всички религии, всички цивилизации могат да работят заедно. И в усилията за изграждане на многополюсен свят страните от Шанхайската организация за сътрудничество са от съществено значение. И затова вярвам, че това, което ШОС представлява днес, е едно от основните условия за преминаване към истински многополюсен свят, който за съжаление все още не е налице. Все още се движим в тази посока“, каза Гутериш.

Източник: CCTVPlus

