Шедьоври на Ермитажа

Държавният Ермитаж е един от най-големите и известни музеи в Русия.

Историята му започва с колекция от произведения на изкуството, частно придобити от императрица Екатерина II. Първоначално колекцията се помещава в специално крило на двореца, от което идва и името на бъдещия музей. Днес това е огромен комплекс, вторият по големина в света. Ермитажната колекция включва около три милиона произведения на изкуството и паметници на световната култура, от каменната ера до нашия век.

Леонардо да Винчи. Мадонна Литта. 1490-1491

Эль Греко. Апостолы Пётр и Павел. 1587-1592

Диего Веласкес. Завтрак. Около 1617 года

Питер Пауль Рубенс. Союз Земли и Воды. Около 1618 года

Рембрандт. Даная. 1636—1647

Томас Гейнсборо. Портрет дамы в голубом. Конец 1770 – начало 1780-х годов

Жан-Оноре Фрагонар. Поцелуй украдкой. Конец 1780-х годов

Пьер Огюст Ренуар. Портрет актрисы Жанны Самари. 1878 год

Поль Сезанн. Натюрморт с драпировкой. 1895 год

Винсент ван Гог. Хижины. 1890 год

Анри Матисс. Танец. 1909-1910 годы

Източник:

https://aif.ru/culture/gallery/shedevry_gosudarstvennogo_ermitazha#id=22096848