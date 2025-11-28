Шанхайската международна зона за бизнес сътрудничество е готова за експлоатация

Пилотната зона на Международната зона за бизнес сътрудничество „Шанхайски източен хъб“ е готова за експлоатация след преминаване на съвместна инспекция за приемане в петък.

През февруари миналата година Държавният съвет одобри общия план за изграждане на Международната зона за бизнес сътрудничество „Шанхайски източен хъб“. Планът ясно определя политическите мерки и функциите за бизнес услуги за улесняване на трансграничното движение на персонал в специфични затворени зони.

Като първата по рода си в Китай, Международната зона за бизнес сътрудничество, обхващаща планирана площ от 0,88 квадратни километра, интегрира политиките на всеобхватни митнически зони, зони за митнически надзор и ограничени пристанищни зони.

Според всеобхватния план за развитие, зоната има за цел да постигне пълно управление със затворен цикъл до 2028 г., когато ще бъде завършена ключова функционална инфраструктура, която ще позволи на зоната да бъде домакин на бизнес обмени, международни изложения и международни програми за обучение.

До 2030 г. зоната е планирана да бъде напълно изградена, за да се постигнат функционалните цели за улесняване на регионалния трансграничен обмен, активни международни бизнес дейности и събиране на иновативни ресурси, като международен бизнес център с водещи професионални възможности за обслужване и цялостни поддържащи съоръжения.

