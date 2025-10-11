 „Сестра брата кани на вечеря“ – ново бижу в българската народна музика 

Дуетът Виолета Маринова и Светослав Стойчев зарадва почитателите на българския фолклор с нова интерпретация на една от най-красивите народни песни – „Сестра брата кани на вечеря“.

Песента е с нов, изключително мелодичен и съвременен аранжимент, който съчетава уважение към традицията и свеж поглед към бъдещето на народната музика.

Видеоклипът е заснет сред неповторимата атмосфера на Етъра – жив музей на българския дух, старинните къщи и майсторската архитектура от едно време.

С красиви народни носии, усмивки и искрено сценично присъствие, двамата изпълнители успяват да пренесат зрителя в свят, в който традицията оживява с нова сила.

Виолета Маринова е дългогодишна солистка на световноизвестния хор „Мистерията на българските гласове“, удостоен с престижната награда „Грами“ през 1990 г.

Тя е изпълнител с богат опит, многобройни концерти у нас и по света, записи за БНР и БНТ, както и издаден диск с народни песни от родния ѝ Пазарджишкия край. Нейните изпълнения се отличават с неподправена автентичност и дълбока емоция.

Светослав Стойчев е един от най-популярните и обичани български изпълнители на народна музика. С богат репертоар, множество участия, концерти и награди, той е завоювал любовта на публиката със своята харизма и искрено чувство към песента.

От няколко години Виолета Маринова и Светослав Стойчев работят заедно, създавайки дуетни изпълнения, които носят радост, топлина и български дух.

Двамата продължават да доказват, че когато талантът и душата пеят в едно — музиката се превръща в празник за всички.

„Сестра брата кани на вечеря“ е не просто песен – тя е жива нишка, която свързва поколенията чрез красотата на българския фолклор.

