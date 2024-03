Сензационните BRING ME THE HORIZON на HILLS OF ROCK 2024

На 26 юли 2024 Bring Me The Horizon идват за първи път в България като хедлайнери на Ден 2 нанай-мащабния ни фестивал за рок и метъл музика HILLS OF ROCK в Пловдив.

С номинация за Grammy и току що спечелена награда BRIT, с над 5 милиона продадени албума глобално, aрмия от фенове, разпродадени турнета в цял свят, мултиплатинените Bring Me The Horizon идват в България, когато са на върха на славата. Започналите като непретенциозна deathcore група от Шефилд, BMTH не просто достигат световен успех, а го правят със замах, като се превръщат в една от бандите с най-силно въздействие върху цяло поколение фенове и изпълнители в различни музикални жанрове и буквално пренаписват определението за това какво означава да бъдеш част от модерната метъл сцена.

Oli Sykes и компания не само излъчват необуздана енергия и предлагат зашеметяваща сценография, анимация и пиротехника на живо, звукът и продукцията им преосмислят жанра. Фенове на експериментите в музиката, BMTH си колаборират предизвикателно с поп звезди като Ed Sheeran, с екстремни артисти като Dani Filth от Cradle of Filth, дори включват и български фолклорни мотиви от народната песен „Ерген Деда“ в един от най-успешните си сингли Parasite Eve.

Ангажиментът на Fest Team е да продължи да предоставя най-доброто от международната и българска музикална сцена, гарантирайки на публиката вълнуващи и незабравими моменти по време на събитията си с артисти и изпълнения на световно ниво. Така, към вече обявените КoЯn, Spiritbox и Loathe за първия фестивален ден на HILLS OF ROCK, 25 юли, към най-големия български фестивал за рок и метъл музика, се присъединяват и сензационните Bring Me The Horizon като хедлайнери за 26 юли.

Bring Me The Horizon имаха турбулентен старт на годината – след раздялата в края на миналата с Jordan Fish, дългогодишния кийбордист на бандата, отложиха за това лято издаването на новия си албум POST HUMAN: NeX GEn, за да са сигурни, че той ще бъде на „нивото, от което ние ще сме напълно доволни“ по думите на фронтмена Oli Sykes и пуснаха енергичен нов сингъл Kool-Aid – достатъчно добра заявка за стандарта му.

Припомняме, че на 25, 26 и 27 юли 2024, освен световните артисти на основната сцена, на Гребната база в Пловдив ще има и още две партньорски сцени, „На Тъмно“ и „Строежа“, чиито участници ще бъдат обявени скоро. HILLS OF ROCK 2024 във фейсбук е тук: https://fb.me/e/37c7fKVdF.

Билетите за Hills of Rock 2024 се продават с бързи темпове – след разпродадените категории за членове на лоялната програма Fest Club, в продажба са последни Early Bird тридневни и еднодневни билети. Пропуски за най-големия фестивал за рок и метъл у нас можете да откриете само в мрежата на Ticket Station.

HILLS OF ROCK 2024 се организира от “Фест Тийм” ООД, част е от програмата „Наследство 2023“ на Фондация „Пловдив 2019“ и се осъществява с подкрепата на Община Пловдив.

За още новини следете festteam.bg, hillsofrock.com и ticketstation.bg, социалните мрежи и събитието във Facebook за най-актуална информация.

