Семинар за журналисти и млади лидери, част от инициативата  „ Belt and Road Countries”

Екипът на национален сайт “NOVINATA.bg” беше част от Семинар за лидери журналисти и млади лидери от поколение Z, който се проведе в Пекин и Сиан, Китай.

Това участие на нашият екип беше както невероятно изживяване, така и предизвикателство.

За да споделим това преживяване с нашите читатели беше нужно да отминат дни, за да се успокоят емоциите, еуфорията и усещанията, за да можем да бъдем обективни в разказа си.

Но нека да започнем от самото начало – самото пристигане. След 14 часа полети кацнахме на летището в Пекин и бяхме посрещнати от част от екипа. Млади, усмихнати и отзивчиви хора – Jade, Di and Alex.

Настанихме се в базата / за нея и за института ще разкажем в отделна статия/. Нещото, което ни направи впечатление беше как всичко е добре организирано без напрежение и всички са изключително усмихнати и любезни.

Семинарът започна с официално откриване и запознаване с програмата за следващите две седмици. Господин Гао или Дейвид е главният отговорник за проекта и беше ангажиран постоянно със участниците и самият семинар.

Цялата организация беше отговорност на него и екипът му. Но те получаваха подкрепа и от Директора Mr. Zhao Mengjie, както и от вице президента Mr. Liu Linhai.

Целият екип се стараеше участието ни в семинара да бъде приятно и разбира се ползотворно.

Сега ще разберете защо смятам, че целта беше постигната – научаване на нови неща, опознаване на китайската култура, природа и начин на живот, както и създаване на приятелства и партньорства.

Програмата беше съчетание от лекции на различни теми, посещения на институции, както и туристическа част. Този баланс на различни дейности ни помогна да разберем по-добре как работят китайските медии и институции, както и да се докоснем до тяхната култура и история.

Лекциите бяха полезни и много интересни. Лекторите бяха хора със сериозен опит и познания в сферата си, диалогични и отворени за общуване. Това всичко помогна да се създаде една приятелска среда, в която се обменяха идеи, опит и преживявания.

Освен лекционната част имахме интересни посещения в различни китайски организации – Асоциацията на Журналистите в Китай, Университета по комуникации в Китай, Националната база за международен културен обмен.

Но не на последно място място програмата беше съобразена и с това ние, участниците да можем да поситим различни забележителности в Пекин. Имахме възможност да посетим Коприненият пазар, Великата китайска стена, Гнездото и водният куб. Все места, които са емблематични за Пекин. В свободното си време всеки участник можеше да си организира туристически обиколки извън групата. Така се посетиха забраненият град, Летният дворец, Площада Тиенанмън и др.

Престоят в Пекин беше важен за „NOVINATA.bg”, защото се подписа партньорството ни с CCTV+. Това поставя едно ново начало на развитие на отношенията на двете медии. И по-специално за „Novinata.bg” , че ще може на ежедневна база да публикува новини от Китай. Това дава възможност на българските читатели да бъдат информирани с реални новини, а не чрез манипулативни информации.

Семинара продължи с посещение на град Сиан. Стара столица на Китай. Град с много история, култура, развитие и прекрасни хора.

И там програмата беше разнообразна и интересна. Посетихме филмово студио – Western Film Group, започнахме с традициите по отглеждането, обработката, съхранението и продажбата на чай – всичко това го преживяхме в Fucha Town.

По това време в Сиан се провеждаше Вторият филмов фестивал на Шанхайската организация за сътрудничество /повече за самото събитие и за нашето участие ще прочетете в отделна статия/. Ние бяхме част от събитието, участвахме в различни панели, които бяха свързани с телевизия и кино.

Освен това, организаторите се бяха погрижили да ни изненадат с концерт за класическа музика и представяне на автентичното китайското оперно изкуство.

Няма как да отидеш в Сиан и да не посетиш Теракотената армия. Това е преживяване, което те оставя без думи. Всички тези разкопки все повече и повече разказват и дават информация какво е било и какво се е случило. Това обогатява историята не само на Китай, но и на света. Освен самите разкопки голямо впечатление прави и хилядите хора, които са дошли да посетят теракотената армия – хора от цял свят, както и от всички краища на Китай.

Посетихме Shaanxi Broadcasting and Integrated Media Group. Това са местното радио и телевизиа на провинция Шанкси. Видяхме как се държи на качеството – както техническо, така и на съдържанието. Също така видяхме как се съчатават традиционните начини на излъчване, но се използват и новите – стриймване в реално време. Така потребители получават реална представа как се прави радио и телевизия. Много интересен подход.

След престоя ни в Сиан беше време да се върнем в Пекин, а това от своя страна означаваше че семинара е към своя край и идва време да се разделим.

За тези две седмици между участниците се създадоха приятелства и топли човешки отношения.

И така семинара беше закрит на огициална церимония. Всеки получи своя сертификат. Беше едим много емоционален момент. Осъзнаваш, че няма значение от кой от къде е, нямат значение възрастта, пола и религиите. Има значение единствено и само човешкото отношение, чащото преди всичко ние сме хора и човешки същества и точно това ни обединява.

За нас този семинар постигна целта си – създаде нови приятелства, създаде партньорства и показа, че има ли желание има и начин да бъдем опознаващи, разбиращи и толерантни.

Текст: Крситина Тенева

Снимки и видео: Жаклин Златанова

Seminar for journalists and young leaders, part of the Belt and Road Countries initiative

The team of the national website NOVINATA.bg took part in a seminar for journalists and young leaders from Generation Z, which was held in Beijing and Xi’an, China.

This participation of our team was both an incredible experience and a challenge.

In order to share this experience with our readers, we needed a few days to settle our emotions, euphoria, and feelings so that we could be objective in our story.

But let’s start from the very beginning – the arrival itself. After a 14-hour flight, we landed at Beijing Airport and were greeted by part of the team. Young, smiling, and responsive people – Jade, Di, and Alex.

We settled into the base (we will tell you about it and the institute in a separate article). What impressed us was how well organized everything was, without any tension, and how everyone was smiling and friendly.

The seminar began with an official opening and an introduction to the program for the upcoming two weeks. Mr. Gao, or David, is the main person responsible for the project and was constantly engaged with the participants and the seminar itself.

The entire organization was his and his team’s responsibility. However, they also received support from the Director, Mr. Zhao Mengjie, and the Vice President, Mr. Liu Linhai.

The entire team made every effort to ensure that our participation in the seminar was enjoyable and, of course, beneficial.

Now you will understand why I believe that the goal was achieved—learning new things, getting to know Chinese culture, nature, and way of life, as well as forming friendships and partnerships.

The program was a combination of lectures on various topics, visits to institutions, and tourism. This balance of different activities helped us to better understand how Chinese media and institutions work, as well as to get in touch with their culture and history.

The lectures were useful and very interesting. The lecturers were people with serious experience and knowledge in their field, dialogical and open to communication. All this helped to create a friendly environment in which ideas, experiences, and experiences were exchanged.

In addition to the lectures, we had interesting visits to various Chinese organizations—the Association of Journalists in China, the University of Communications in China, and the National Base for International Cultural Exchange.

Last but not least, the program was designed so that we, the participants, could visit various sights in Beijing. We had the opportunity to visit the Silk Market, the Great Wall of China, the Bird’s Nest, and the Water Cube. All of these places are emblematic of Beijing. In their free time, each participant could organize tourist tours outside the group. Thus, we visited the Forbidden City, the Summer Palace, Tiananmen Square, and others.

The stay in Beijing was important for NOVINATA.bg because we signed a partnership contract with CCTV+. This marks a new beginning in the development of relations between the two media outlets. In particular, Novinata.bg will be able to publish news from China on a daily basis. This will enable Bulgarian readers to be informed with real news, rather than manipulative information.

The seminar continued with a visit to the city of Xi’an. The ancient capital of China. A city with a lot of history, culture, development, and wonderful people.

The program there was diverse and interesting. We visited a film studio—Western Film Group—and began with the traditions of growing, processing, storing, and selling tea—all of which we experienced in Fucha Town.

At that time, Xi’an was hosting the Second Film Festival of the Shanghai Cooperation Organization (you can read more about the event itself and our participation in a separate article). We were part of the event, participating in various panels related to television and cinema.

In addition, the organizers had arranged a surprise for us with a classical music concert and a presentation of authentic Chinese opera art.

You can’t go to Xi’an and not visit the Terracotta Army. It’s an experience that leaves you speechless. All these excavations increasingly tell the story and provide information about what happened and what it was like. This enriches not only the history of China but also that of the world. In addition to the excavations themselves, the thousands of people who have come to visit the Terracotta Army – people from all over the world, as well as from all corners of China – also make a big impression.

We visited the Shaanxi Broadcasting and Integrated Media Group. This is the local radio and television station of Shaanxi Province. We saw how they maintain quality – both technical and content. We also saw how traditional broadcasting methods are combined with new ones – real-time streaming. This gives consumers a real idea of how radio and television are made. A very interesting approach.

After our stay in Xi’an, it was time to return to Beijing, which meant that the seminar was coming to an end and it was time to say goodbye.

During those two weeks, friendships and warm human relationships were formed among the participants.

And so, the seminar was closed with an official ceremony. Everyone received their certificate. It was a very emotional moment. You realize that it doesn’t matter where you come from, your age, gender, or religion. The only thing that matters is human relations, because above all, we are people and human beings, and that is what unites us.

For us, this seminar achieved its goal—it created new friendships, partnerships, and showed that if there is a desire, there is a way to be open-minded, understanding, and tolerant.

