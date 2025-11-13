Счупени родители създават счупени деца!

Днес имах едно 17-годишно момиче за пациент.Тя не плачеше. Не драматизираше. Гласът ѝ беше спокоен, почти без емоция.

И ми каза:

– Аз искам да умра. Ще отида в Швейцария. Там поне има смисъл за да ме ефтаназират .

Поглеждам я. Очите ѝ са празни, без искра. Очите на човек, който никога не е видял светлина.

Майка ѝ е с втори инсулт.Години наркотици.

Момичето ми разказва как като малка са седяли с часове в колата, докато дилърът дойде „да донесе храна“.Но това не е било храна.Това е била Дозата.

Бащата и майката – не са спали в една стая повече от десет години.

Бащата – онлайн изневери.

Майката – отричане и студенина.

Дом без дом.

И тогава момичето ми казва изречение, което ме преряза:

– Аз не знам как изглежда щастлив живот. Никога не съм виждала такъв. Може би това желание да умра е от интернет… нямам друг пример какво е ЖИВОТ.

И в този момент аз се върнах в моите 17.

Аз израснах по времето на Прехода.

В най-голямата несигурност,.хаос и разруха.

Баща ми нямаше работа.

Парите бяха малко.

Аз дори не смеех да искам нищо.

Просто да оцелеем… това беше мечтата.

А майка ми… беше толкова силна…

Работеше без почивка.

Купи животни.

Хранеше ни, гледаше ни с обич, бореше се с живота като лъвица, за да можем ние да имаме бъдеще.

В годините, когато България се разрушаваше.

Но аз бях богата.Да, тогава бях истински богата.

Защото моите родители ми дадоха най-големия капитал:

обич, ценности, ум, амбиция, смисъл, морал.

Дадоха ми посока.Дадоха ми гръб.Дадоха ми пример.Богата на родители, които ми показаха какво е чест, труд и какво е да обичаш.

Днес виждам друго.

Днес виждам как липсата на любов убива по-бързо от липсата на пари.

И днес аз гледам едно 17-годишно момиче, което никога не е имало шанс.

Не защото е нямало пари.А защото е нямало Любов.Нямало е Образец.

Нямало е Родители .

Щастливите родители създават щастливи семейства.

Счупените – създават счупени деца.

Наркотици, алкохол, измами, изневери, студени отношения –

това не убива само вас.

Това убива бъдещето на вашите деца.

Днес срещу мен седеше дете, което не иска да живее,

защото никога не е имало шанс да ЖИВЕЕ.

И аз си казах:

Никой не се ражда счупен.

Светът го чупи у дома.

И ако не започнем да лекуваме у дома –

ще продължим да губим деца,

още преди да са разбрали какво е живот.

