Счупени родители създават счупени деца!
Днес имах едно 17-годишно момиче за пациент.Тя не плачеше. Не драматизираше. Гласът ѝ беше спокоен, почти без емоция.
И ми каза:
– Аз искам да умра. Ще отида в Швейцария. Там поне има смисъл за да ме ефтаназират .
Поглеждам я. Очите ѝ са празни, без искра. Очите на човек, който никога не е видял светлина.
Майка ѝ е с втори инсулт.Години наркотици.
Момичето ми разказва как като малка са седяли с часове в колата, докато дилърът дойде „да донесе храна“.Но това не е било храна.Това е била Дозата.
Бащата и майката – не са спали в една стая повече от десет години.
Бащата – онлайн изневери.
Майката – отричане и студенина.
Дом без дом.
И тогава момичето ми казва изречение, което ме преряза:
– Аз не знам как изглежда щастлив живот. Никога не съм виждала такъв. Може би това желание да умра е от интернет… нямам друг пример какво е ЖИВОТ.
И в този момент аз се върнах в моите 17.
Аз израснах по времето на Прехода.
В най-голямата несигурност,.хаос и разруха.
Баща ми нямаше работа.
Парите бяха малко.
Аз дори не смеех да искам нищо.
Просто да оцелеем… това беше мечтата.
А майка ми… беше толкова силна…
Работеше без почивка.
Купи животни.
Хранеше ни, гледаше ни с обич, бореше се с живота като лъвица, за да можем ние да имаме бъдеще.
В годините, когато България се разрушаваше.
Но аз бях богата.Да, тогава бях истински богата.
Защото моите родители ми дадоха най-големия капитал:
обич, ценности, ум, амбиция, смисъл, морал.
Дадоха ми посока.Дадоха ми гръб.Дадоха ми пример.Богата на родители, които ми показаха какво е чест, труд и какво е да обичаш.
Днес виждам друго.
Днес виждам как липсата на любов убива по-бързо от липсата на пари.
И днес аз гледам едно 17-годишно момиче, което никога не е имало шанс.
Не защото е нямало пари.А защото е нямало Любов.Нямало е Образец.
Нямало е Родители .
Щастливите родители създават щастливи семейства.
Счупените – създават счупени деца.
Наркотици, алкохол, измами, изневери, студени отношения –
това не убива само вас.
Това убива бъдещето на вашите деца.
Днес срещу мен седеше дете, което не иска да живее,
защото никога не е имало шанс да ЖИВЕЕ.
И аз си казах:
Никой не се ражда счупен.
Светът го чупи у дома.
И ако не започнем да лекуваме у дома –
ще продължим да губим деца,
още преди да са разбрали какво е живот.