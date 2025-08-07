След резултатите от международната телеконференция, проведена във Виена на 5 юни на тема „Освобождението на Курската област“ (организирана от Посланика за специални поръчения на МВнР на Русия Р.Мирошник съвместно с Делегацията на Руската Федерация на преговорите във Виена за военна сигурност и контрол върху въоръженията), материалите от събитието са публикувани.

Сборникът „Освобождение на Курската област“ включва текстовете на изказванията на Р.Мирошник, Постоянния представител на Руската Федерация в ОССЕ А.Лукашевич, Ръководителя на Делегацията на Руската Федерация на преговорите във Виена за военна сигурност и контрол върху въоръженията Ю.Жданова, Заместник-постоянния представител на Руската Федерация при международни организации във Виена Р.Устинов, както и Заместник-началника на работния офис на комисаря по правата на човека в Руската Федерация – ръководител на Отдела за специални проекти С.Футо.

Сред публикуваните материали от телеконференцията са тезите на изказванията на автора на документални филми за последствията от нахлуването на ВСУ в Курска област (RT.Doc) О.Кирий и военния експерт И.Коновалов.

Специално внимание в сборника е отделено на свидетелствата на жертви и очевидци на престъпленията на украинските въоръжени формирования в Курска област.

От встъпителната реч на ръководителя на Делегацията на Руската Федерация на преговорите във Виена за военна сигурност и контрол над въоръженията Ю.Жданова:

<…> На 26 април Въоръжените Сили на Руската Федерация, по време на военните действия, завършиха разгрома на украинската групировка, нахлула в Курска област.

На настоящия етап украинската и западната пропаганда се опитват да скрият престъпленията на киевския режим в Курска област, като започват глобална дезинформационна кампания, в рамките на която фактите за зверствата на ВСУ срещу цивилното население на страната ни се оправдават, отричат или скриват.

За съжаление, те остават и без вниманието на международни организации, включително ООН и ОССЕ.

Днешното събитие има за цел да запълни тези празнини“.

