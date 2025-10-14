Създаването на Министерство на изкуствения интелект ще позволи на Казахстан да остане една крачка напред

В ексклузивно интервю за кореспондента на агенция Kazinform бившият генерален секретар на Интерпол Юрген Шток отбеляза нарастващите глобални заплахи от киберпрестъпността и злоупотребата с новите технологии, като подчерта важността на международното сътрудничество за преодоляването им.

Той високо оцени инициативите на Казахстан в областта на киберсигурността и изкуствения интелект, като отбеляза, че създаването на Министерството на изкуствения интелект и цифровото развитие по решение на президента Касим-Жомарт Токаев отразява далновиден подход към укрепването на цифровата сигурност и регионалното сътрудничество.

— По време на работата си в Интерпол Вие неведнъж подчертавахте важността на регионалното партньорство в борбата с киберпрестъпността. Как оценявате успехите на Казахстан в укрепването на инфраструктурата за киберсигурност и сътрудничеството със съседните страни от Централна Азия в противодействието на трансграничните заплахи?

— Трябва да се разбере, че заплахата от киберпрестъпността само нараства. Броят на такива престъпления бързо се увеличава в целия свят и единственият ефективен начин за борба с този безпрецедентен по мащаби вид престъпност е създаването на силни партньорски връзки.

Казахстан постигна значителен напредък в тази област. Спомням си много важни срещи, които страната организира, което помогна за създаването на съюзи между правоприлагащите органи в региона и извън него. Не по-малко важни са партньорствата с частния сектор, тъй като голяма част от критично важната информация за успешните разследвания се намира именно там.

Друга силна страна на Казахстан е помощта, която оказва на други страни в развитието на техните възможности за борба с киберпрестъпността, включително организирането на обучителни мероприятия, предоставянето на ресурси и специално оборудване за разследвания. Колкото по-силни и взаимосвързани са нашите международни мрежи за реагиране, толкова по-устойчива става световната общност в борбата с постоянно еволюиращите заплахи.

Казахстан често е отбелязван за активната си роля в борбата с тероризма и за трансграничното сътрудничество между правоприлагащите органи. Кои уникални силни страни или инициативи на Казахстан, според Вас, могат да станат пример за другите страни?

— По време на работата ми от 2014 до 2024 г. наблюдавах активното участие на Казахстан във всички ключови области на дейност на Интерпол — от оперативна работа и развитие на потенциала до обучение и стратегическо прогнозиране. Казахстан постоянно проявяваше инициатива в предвиждането на бъдещи криминални тенденции, обмена на разузнавателна информация и координацията на действията на правоприлагащите органи на регионално и международно ниво. Тези съвместни операции изиграха решаваща роля в ефективното разбиване на престъпни мрежи и привличането на виновните към отговорност.

— Как се трансформират престъпленията и методите на работа на правоприлагащите органи в ерата на новите технологии? Какви уроци от дейността на Интерпол могат да помогнат за повишаване на регионалната устойчивост срещу тероризма и киберпрестъпността?

— Основният урок е необходимостта да гледаме в бъдещето, защото в правоприлагащата дейност времето е наш основен враг. Престъпниците вече активно използват най-новите технологии, като изкуствен интелект. Наблюдаваме все по-сложни фишинг атаки, създаване на синтетични медии и дипфейкове с злонамерени цели.

Правоприлагащите органи трябва не само да се подготвят за тези заплахи, но и да търсят начини да използват същите инструменти за борба с тях. Важно е да се актуализират законодателството, нормативните актове и мерките за развитие на потенциала със същата скорост, с която се развива технологията. Здравото регионално сътрудничество и използването на глобални платформи като Интерпол са от ключово значение. Много региони се сблъскват с едни и същи предизвикателства и стават мишена на едни и същи престъпни групи. Съвместните действия, обменът на информация и координацията на ответните мерки са гаранция за ефективно противодействие.

— През последните месеци Казахстан решително се фокусира върху развитието на изкуствения интелект и киберинфраструктурата. По-специално, в неотдавнашното си послание към народа на Казахстан президентът Касим-Жомарт Токаев обяви създаването на Министерство на изкуствения интелект. Какви нови възможности отваря това и с какви предизвикателства ще се сблъскаме?

— Скоростта ще бъде както основна възможност, така и основно предизвикателство. Приветствам тази далновидна стъпка на правителството, тъй като изкуственият интелект несъмнено ще се превърне във фактор за промени не само в развитието, но и в областта на киберсигурността.

Както всяка технология, изкуственият интелект има две страни. От една страна, той обещава прогрес и благоденствие, а от друга — носи нови рискове. Престъпниците вече използват автономни системи за изкуствен интелект за провеждане на мащабни и високотехнологични атаки. Създаването на специализирано министерство ще позволи на Казахстан да остане една крачка пред тези предизвикателства, като осигурява защита както на държавния и частния сектор, така и на уязвимите групи от населението – младежите и възрастните хора. Изкуственият интелект също може да укрепи нашите отбранителни и ответни възможности, като помага на обществото да се противопостави на онези, които се стремят да използват тъмните страни на цифровизацията.

По-рано държавният глава подписа указ „За мерки за по-нататъшно усъвършенстване на системата на държавно управление“, преобразувайки Министерството на цифровата икономика и цифровото развитие в Министерство на изкуствения интелект и цифровото развитие.

През лятото на тази година в рамките на пилотен проект за въвеждане на нов инструмент за търсене и връщане на активи Интерпол издаде първото „Сребърно уведомление“ на Република Казахстан.

автор: Адель Харламова

източник: www.inform.kz

