Съюзът на арабските инвеститори: ОАЕ е вдъхновяващ модел за подобряване на работата на правителството

Гамал Баюми, генерален секретар на Съюза на арабските инвеститори, потвърди, че забележителният напредък, постигнат от Обединените арабски емирства в Индекса за правителствена подкрепа за 2025 г., отразява далновидна визия на президента Негово Височество шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян и продължава наследството на бащата-основател на ОАЕ, покойния шейх Зайед бин Султан Ал Нахаян.

Неговите забележки бяха в отговор на неотдавнашното постижение на ОАЕ да се изкачат до 16-то място в световен мащаб в Индекса за правителствена подкрепа за 2025 г., един от показателите, изброени в Годишника на световната конкурентоспособност на IMD, където ОАЕ се изкачиха с 27 места от 43-то си място през 2024 г.

Баюми заяви пред информационната агенция Emirates News Agency (WAM), че ОАЕ са представили вдъхновяващ модел за региона в стратегическото използване на правителствената подкрепа за повишаване на икономическата конкурентоспособност, привличане на инвестиции и балансиране на икономическия растеж с опазването на околната среда. Той отбеляза, че страната постоянно е в крак с глобалния прогрес и прилага най-добрите практики.

Той добави, че египтяните и арабите се гордеят с това, че ОАЕ дава приоритет на инвестициите в хора, иновации и устойчива инфраструктура, подчертавайки, че това е млада арабска нация във всяко едно отношение.

Баюми посочи, че постижението на ОАЕ подчертава ангажимента им към Целите за устойчиво развитие на ООН, което ги прави ключов партньор в оформянето на по-проспериращо и устойчиво бъдеще за арабския регион и света.

Според Годишника на световната конкурентоспособност на IMD за 2025 г., ОАЕ се класира и на първо място в света по събрани данъци върху рисковия капитал и доходите на физическите лица, на второ място по данък върху корпоративната печалба и на трето място по излишък/дефицит на държавния бюджет, измерен в милиарди долари. Страната си осигури четвърто място по спад в събраните приходи от косвени данъци и намаляване на данъка върху потреблението, като същевременно се класира на пето място по събрани данъци върху капитала и собствеността. ОАЕ също така се класира на шесто място по публични финанси, на седмо място в световен мащаб и на първо място в региона по съотношение на общите държавни разходи, и на девето място в световен мащаб по реален растеж на държавните разходи за потребление.

източник: www.wam.ae

