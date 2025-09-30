Съвместно изявление на министрите на външните работи на БРИКС

Съвместно изявление до медиите след срещата на министрите на външните работи/министрите на международните отношения на БРИКС в кулоарите на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН

Ключови тези:

• Министрите потвърдиха ангажимента си към мултилатерализма, многополярността и зачитането на международното право и Устава на Организацията на обединените нации като негов неразделен фундаментален елемент.

• Министрите потвърдиха ангажимента си за осигуряване на по-силно и по-смислено участие и представителство на страните с развиващи се пазари, развиващите се и най-слабо развитите страни, особено тези от Азия, Африка, Латинска Америка и Карибския басейн.

• Министрите призоваха за по-справедливо глобално управление и взаимноизгодни отношения между държавите, основани на международното право, с по-силна роля на Глобалния Юг и развиващите се страни в глобалното управление.

• Министрите потвърдиха ангажимента си за засилване на дискусиите относно реформата на Съвета за сигурност на ООН и продължаване на усилията за съживяване на дейността на Общото събрание и укрепване на Икономическия и Социален Съвет.

• Министрите потвърдиха подкрепата си за всеобхватна реформа на ООН, включително на Съвета за сигурност, с цел подобряване на нейното демократично, представително, ефективно функциониране, както и да се увеличи представителството на развиващите се страни във всички категории членство в Съвета за сигурност и подкрепата си за легитимните стремежи на развиващите се страни от Африка, Азия и Латинска Америка, включително страните от БРИКС, да играят по-значителна роля в международните отношения, особено в ООН, включително в Съвета за сигурност.

• Министрите изразиха загриженост относно разпространението на мерки за ограничаване на търговията, независимо дали под формата на безразборно увеличение на тарифите, нетарифни мерки или протекционизъм, особено когато се използват като средство за принуда, които заплашват да намалят допълнително световната търговия, да нарушат световните вериги за доставки и да въведат несигурност в международните икономически и търговски дейности, потенциално изостряйки съществуващите икономически неравенства и засягайки глобалните икономически перспективи.

• Министрите приветстваха четирите последователни председателства на Г-20, проведени от развиващите се страни – Индонезия, Индия, Бразилия и Южна Африка – от 2022 до 2025 г. Те приветстваха включването на Африканския съюз като пълноправен член на Г-20, както и разглеждането на перспективите на Глобалния Юг при изпълнението на мандата на Г-20.

• Министрите осъдиха военните удари срещу Ислямска Република Иран от 13 юни 2025 г. насам, които представляват нарушение на международното право и Устава на ООН, и изразиха сериозна загриженост относно последвалата ескалация на ситуацията със сигурността в Близкия Изток.

• Признавайки нарастващата сложност на съвременните глобални предизвикателства, включително ескалацията на геополитическото напрежение, Министрите подчертаха неотложната необходимост от колективни ответни мерки. Министрите се съгласиха, че страните от БРИКС ще продължат да играят активна и конструктивна роля в справянето с глобалните проблеми чрез диалог и дипломация.

• Министрите отбелязаха, че разширяването на БРИКС отразява нейното влияние, авторитет и привлекателност като важна платформа за приобщаващо глобално управление и укрепване на колективния глас на страните от Глобалния Юг.

