Съвместният комитет на ОАЕ и Казахстан обсъжда сътрудничеството в областта на изкуствения интелект, космоса и енергетиката

Сухайл бин Мохамед Ал Мазруей, министър на енергетиката и инфраструктурата и специален пратеник на министъра на външните работи на ОАЕ в Казахстан, и Жаслан Мадиев, заместник министър-председател и министър на изкуствения интелект и цифровото развитие на Република Казахстан, съвместно председателстваха десетата сесия на Съвместния комитет на ОАЕ и Казахстан, която се проведе в столицата Астана.

Двете страни обсъдиха редица теми от взаимен интерес, включително международно сътрудничество, инвестиции, финанси, здравеопазване, транспортни услуги, изкуствен интелект, космос и енергетика.

Събирането на Съвместния комитет отразява дълбочината на историческото партньорство и взаимния ангажимент на двете приятелски нации да засилят сътрудничеството в приоритетни сектори в институционална рамка, която гарантира осезаем и устойчив напредък в услуга на общите им интереси.

Двете страни похвалиха нарастващия импулс в двустранните отношения, отбелязвайки, че търговията с непетролни продукти между двете страни е достигнала 5,6 милиарда долара през 2024 г., което отразява силата на икономическите връзки и разширяващия се обхват на взаимните инвестиции.

Делегацията на ОАЕ подчерта официалното посещение на Негово Височество шейх Халед бин Мохамед бин Зайд Ал Нахаян, престолонаследник на Абу Даби, в Астана през май 2025 г., което потвърди ангажимента на двете страни да разширяват стратегическото сътрудничество, да проучват нови възможности за инвестиции и иновации и да подобряват устойчивия икономически растеж.

В изказването си по време на срещата Сухайл Ал Мазруей подчерта желанието на ОАЕ да превърне тази визия в реалност чрез задълбочаване на отношенията си с Република Казахстан, в съответствие с указанията на мъдрото ръководство.

Той обясни, че подходът на ОАЕ се основава на устойчиво партньорство, икономическа диверсификация и постигане на споделено благоденствие, което служи на интересите на двете нации и на техните приятелски народи.

Сесията приключи с подписването на протокола от десетата среща на Съвместния комитет, в който двете страни потвърдиха ангажимента си да превърнат съвместните приоритети в конкретни резултати в рамките на комитета.

В рамките на заседанието на комитета Ал Мазруеи председателства кръгла маса с Ренат Бектуров, управител на Международния финансов център в Астана (AIFC) и специален пратеник на президента на Казахстан, за проследяване на проекти в ОАЕ, в присъствието на различни правителствени и частни организации от двете страни.

По време на кръглата маса двете страни подчертаха важността на мониторинга на изпълнението на договорените проекти и необходимостта от отваряне на нови хоризонти за сътрудничество между малките и средните предприятия в жизненоважни сектори, което да допринесе за по-голяма икономическа интеграция и по-силни партньорства между двете страни.

По време на посещението Ал Мазруеи председателстваше и шестата сесия на политическите консултации между двете страни, а казахстанската страна беше водена от Йермек Кошербаев, министър на външните работи на Република Казахстан. Двете страни обсъдиха двустранните отношения и размениха мнения по регионални и международни въпроси от взаимен интерес.

Ал Мазруеи проведе и странични срещи с министъра на транспорта Нурлан Сауранбаев и министъра на енергетиката Йерлан Акинженов, по време на които обсъдиха възможностите за сътрудничество в областта на транспорта, логистичните услуги, транспортните коридори и настоящите и бъдещи енергийни проекти между двете страни.

източник: www.wam.ae

Facebook

Twitter



Shares