Съветът на държавните глави — членове на ШОС одобри декларацията от Тяньцзин

Съветът на държавните глави — членове на Шанхайската организация за сътрудничество прие Тянцзинската декларация, чийто текст е публикуван на сайта на организацията.

Основни положения

Геополитическата конфронтация, предизвикателствата и заплахите за сигурността се изострят в света, включително в региона на ШОС. Участниците в организацията се противопоставят на едностранни принудителни мерки, включително от икономически характер.

ШОС осъди ударите на Израел и САЩ срещу Иран, както и действията, довели до жертви и хуманитарна катастрофа в сектора Газа. Осигуряването на мир в Близкия изток е възможно благодарение на справедливото уреждане на палестинския въпрос.

Членовете на обединението се придържат към линия, която изключва блокови и конфронтационни подходи към решаването на проблемите. В основата на устойчивото развитие на международните отношения лежат принципите на ненамеса във вътрешните работи и неприлагане на сила.

Участниците в организацията се обявиха за запазване на космическото пространство свободно от оръжия и против милитаризацията на сферата на информационните и комуникационните технологии.

Необходимо е да се съхранява историческата памет за Втората световна война. Членовете на организацията осъдиха опитите за реабилитация на идеите на нацизма и оправдаване на геноцида, както и действията, които изопачават значението на победата и ролята на техните народи в разгрома на фашизма.

Съгласувана е стратегията за развитие на организацията до 2035 г., която определя приоритетните задачи и основните направления за задълбочаване на сътрудничеството. Прието е решение за създаване на Банка за развитие на ШОС.

Одобрено е споразумение за Универсален център за противодействие на предизвикателствата и заплахите за сигурността на страните членки на обединението и Антинаркотичен център, одобрена е пътна карта за развитие на енергийното сътрудничество до 2030 г.

Организацията обедини статутите „наблюдател“ и „партньор в диалога“ в статут „партньор на ШОС“, който получи Лаос.

Държавите-членки ще продължат съвместната борба с тероризма, сепаратизма и екстремизма.

В декларацията се отбелязва ангажираността към утвърждаването на Афганистан като независима, неутрална и мирна държава.

Срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество се провежда в Тиендзин от 31 август до 1 септември, в нея участват над 20 лидери, сред които президентът Владимир Путин, както и представители на международни организации.

ШОС — международно обединение, основано през 2001 г. В него влизат Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Русия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Беларус. Страни наблюдатели: Афганистан и Монголия; страни партньори: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЕ, Турция и Шри Ланка.

