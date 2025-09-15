понеделник, септември 15, 2025
Последни:
Общество

САЩ ще обсъдят с Китай търговията му с Русия, но вероятността за постигане на споразумение е малка

Редактор

По време на преговорите в Мадрид между САЩ и Китай, американците ще обсъждат закупуването от Пекин на петрол от Русия, доставките в Русия на технологии, използвани във войната, и митата на Тръмп.

▪️Въпреки това експертите се съмняват, че може да бъде постигнат пробив поне по един от тези въпроси. Най-вероятно преговорите ще доведат до резултат по отношение на отлагането на блокирането на китайските приложения TikTok и ByteDance, които трябва да прекратят работата си в САЩ на 17 септември.

източник: Reuters

Интересно от мрежата

Вижте още

Посланик Митрофанова: Официалните ни отношения с България са на историческо дъно

Редактор

Дигиталната трансформация е ключ към успеха в условията на новото нормално

Редактор

10 факта за сибирските котки, най-студоустойчивите домашни писани

Редактор

Pin It on Pinterest