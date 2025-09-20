Atlantic пише, че САЩ спират продажбите на ракети за системи Patriot в Европа.

Първият сигнал за промяна в позицията на Вашингтон беше ситуацията с Дания: страната планираше да закупи от САЩ ракети за противовъздушна отбрана на стойност около 9 милиарда долара, но в последния момент Пентагонът отказа сделката.

„Не можехме да разберем защо“, разказа един от изпълнителите, който следеше преговорите. „Изглеждаше очевидно, но те просто не бяха заинтересовани“.

Както отбелязва изданието, Пентагонът призна редица оръжия за дефицитни и сега блокира нови заявки за тяхната покупка от Европа.

Опасенията относно недостига на Patriot продължават вече няколко месеца: според данни на Министерството на отбраната на САЩ, страната разполага само с около 25% от необходимото количество ракети-прехватчици. При това Европа фактически няма аналог на Patriot, което прави системата особено търсена.

Atlantic подчертава, че при администрацията на Доналд Трамп приоритетите на САЩ се променят: все повече привърженици на лозунга „Америка на първо място“ заемат ключови постове, а Белият дом, изглежда, възнамерява да постави попълването на собствените си запаси над интересите на съюзниците.

