Politico: САЩ готови да дадат на Украйна гаранции за сигурност само извън рамките на НАТО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се съгласи да даде на Украйна гаранции за сигурност, но само в случай, че те не са свързани с НАТО, пише изданието Politico, позовавайки се на информиран източник.

Тръмп заяви, че ще поеме такова задължение само в случай, че усилията не се отнасят до НАТО“, се казва в материала.

По-рано телеканал CNN, позовавайки се на европейски дипломати, съобщи, че Тръмп е подкрепил идеята за предоставяне на Киев гаранции за сигурност, включително от страна на САЩ. По-късно с подобно изявление се изказа и министърът на външните работи на Франция Жан-Ноел Барро.

В сряда канцлерът на Германия Фридрих Мерц организира онлайн среща по украинския въпрос. Целта й е да се постигне съгласуване на позицията на Запада в навечерието на предстоящите преговори между Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска. Главата на киевския режим пристигна в Берлин, за да участва в събитието. Първо се състоя видеоконференция на европейските лидери, в която участваха председателят на Европейския съвет Антониу Коща, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, генералният секретар на НАТО Марк Рютте и Зеленски. След това се проведе онлайн разговор с участието на Тръмп, европейските лидери и главата на киевския режим.

Заместник-началник на отдел „Информация и печат“ на руското външно министерство Алексей Фадеев определи срещата като политически и практически незначително действие. Според него, европейците на думи подкрепят дипломатическите усилия на Вашингтон и Москва за уреждане на украинската криза, но на практика Европейският съюз ги саботира.

Срещата на върха между Русия и САЩ

Кремъл и Белият дом съобщиха в събота вечерта, че лидерите на Русия и САЩ ще се срещнат в Аляска на 15 август. Прессекретарката Каролин Левитт уточни, че срещата ще се състои в Анкоридж.

Според помощника на президента Юрий Ушаков, Путин и Трамп ще се съсредоточат върху обсъждането на варианти за постигане на дългосрочно мирно уреждане на украинската криза.

След обявяването на предстоящата руско-американска среща на върха Владимир Зеленски заяви, че няма да прави териториални отстъпки.

