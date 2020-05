САЩ признаха опасността от руските системи за радиоелектронна борба

Съвременните руски системи за радиоелектронна борба (РЕБ) са в състояние не само да атакуват противника, но и да го „разпознаят“, независимо от всякакъв камуфлаж.

Особено уязвими са танковете и бронираните машини, оборудвани с активни системи за защита.

До такива заключения достигна командирът на 11-ти танков кавалерийски полк полковник Скот Удуърд, цитиран от „Российская газета“.theRealBlackhorse_6@theRealBH6 · 8.05.2020 г. В отговор на @strategic_tank

We see units come to our training center that try your first pic a lot. Does not work well because it doesn’t break up the outline. Still looks like a tank or IFV at distance. Camo nets however are extremely effective. You have to be discipline your TroopsTrev@strategic_tank

Do you mind if I ask what terrain you’re in?



It’s clearly a hard solution as something that works in one spot will not work in others.



100% can nets work. But like everything they have drawbacks – as will anything ‘new’ we come up with.7 3:31 ч. – 8.05.2020 г. Информация за реклами в Twitter и поверителностВиж другите туитове на Trev

Според изданието The ​​Drive, в резултат на експеримент, проведен в Националния център за обучение на САЩ във „Форт Ървин“, се е оказало, че дори през нощта внимателно маскираните бронирани машини оставят ярка радиоелектронна следа, която се вижда на разстояние от 12 километра. И да ги забележат руските системи за радиолокация и електронна борба не е трудно.

„Как изглежда сигнатурата ви за системите за РЕБ е по-широк въпрос. Ако ви виждам така, няма значение какъв е камуфлажът ви“, пише полковник Скот Удуърд, в коментар на снимка, която показва радиоелектронната следа на прикрита група войски.

Експертът подчертава, че активните системи за защита от противотанкови управляеми ракети могат драстично да увеличат сигнатурата на подразделението. Причината за това са датчици и радари за откриване на летящи боеприпаси.

„Възможността за геолокация на противниковите сили по електронен път, за което врагът дори не подозира, дава възможност за нанасяне на артилерийски или въздушни удари по неговите позиции. Допълването им с електронни или кибератаки може да бъде особено разрушително“, смята американският военен анализатор.

Поради това в САЩ засилиха работата по създаването на съвременни системи за РЕБ.

източник: RUSSIA BEYOND БЪЛГАРИЯ