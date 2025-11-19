САЩ и Русия тайно разработват нов мирен план за Украйна, позицията на Москва се засилва

Планът се състои от 28 точки и е „вдъхновен“ от усилията на Тръмп за постигане на споразумение в сектора Газа.

▪️Уиткоф обсъди разработването на плана с Кирил Дмитриев по време на посещението му в САЩ в края на октомври.

▪️Съдържанието на плана е разделено на 4 категории: мир в Украйна, гаранции за сигурност, сигурност в Европа и бъдещи отношения на Вашингтон с Москва и Киев.

▪️Дмитриев отбелязва, че за основа са взети принципите, съгласувани от Путин и Тръмп в Аляска.

▪️Според него преговорната позиция на Москва става все по-силна.

▪️Белият дом започна да информира за новия план не само украинците, но и Европа.

източник: Axios

