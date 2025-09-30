САЩ допускат продажбата на ракети „Томахок” за Украйна на Европа

Русия изключително изучава изявленията на САЩ относно доставката на ракети „Томахук“ в Киев.

На фона на забавянето на преговорния процес по украинския конфликт САЩ обявиха възможността за доставки на крилати ракети Tomahawk на европейски страни, които ги закупуват за Украйна. Новото оръжие превъзхожда по дальност ракетите HIMARS и ATACMS, които по-рано Западът предаде на Киев. Какво се знае за Tomahawk, има ли руски аналози и какво могат да противопоставят руските военни на американското оръжие — в материала на „Известия“.

Какво се знае за Tomahawk

• За възможността за доставки на Tomahawk на европейски страни за последваща доставка на Украйна на 29 септември съобщи вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс. Той отбеляза, че такива преговори се водят, но окончателното решение остава за президента на САЩ Доналд Тръмп. Киев многократно е молил Вашингтон да му предостави крилати ракети за удари по Русия.

Справка „Известия“

Tomahawk — многоцелевая высокоточная дозвуковая управляемая крылатая ракета, которая совершает полет на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности. Тя може да бъде оборудвана както със стандартна или ядрена бойна глава, така и с касетни боеприпаси, или да изпълнява разузнавателни функции: от натоварването ще зависи дальността на полета.

Ракетите могат да бъдат подводни и въздушни: изстрелването се извършва от кораби, подводници, наземни пускови установки и стратегически бомбардировачи.

• Tomahawk може да се превърне в най-далекобойното оръжие от целия арсенал, получен от Украйна от съюзниците. Декларираният обсег на американските крилати ракети е 1600 км. Досега за атаките срещу Русия украинската страна използваше западни ракети SCALP (Storm Shadow), HIMARS и ATACMS, чийто обсег достигаше 250, 300 и 500 км.

• Има мнения, че САЩ могат да продадат на Европа за доставки в Украйна ракети Tomahawk модификация Block IV, които са способни да превключват между цели по време на полет. Но често американското оръжие, предавани на други страни, има определени ограничения, които не позволяват да се използват всичките му възможности. Например, гаубиците бяха доставени на Киев без GPS навигация, а ракетните системи имаха ограничен обсег.

• Киев няма стратегическа авиация и кораби, които могат да се използват за изстрелване на крилати ракети, затова ще е необходимо и закупуването на наземна пускова установка Typhon. Насочването на ракетите по координати, получени от американски спътници, най-вероятно ще бъде извършено от специалисти от САЩ. Украинските военни могат да извършват подготовка и изстрелвания, но най-важните и отговорни процеси винаги се изпълняват от западни военни.

Какви са рисковете

• Появата на крилатите ракети Tomahawk в Украйна може да допринесе за удължаване на конфликта, и в началото този ефект ще бъде доста осезаем. Вероятно ще бъдат преразгледани възможните цели на противника и ще се наложи разполагане на средства за противовъздушна отбрана там, където досега не е имало заплаха от ракетни удари.

• Дори западната преса се съмнява, че доставките на американски ракети ще могат да променят ситуацията в зоната на украинския конфликт. Руските средства за радиоелектронна борба и системи за противовъздушна отбрана, както и изтребители и прехватчици от типа МиГ-31БМ могат да свалят такива ракети на големи разстояния.

• Tomahawk не е принципно ново оръжие за руските специалисти. През 2018 г. в Сирия по време на военни действия американска крилата ракета попадна в ръцете на руските военни практически невредима, което позволи да бъде проучена и да бъдат разработени ефективни средства за противодействие на такова оръжие.

Как ще отговори Русия

• Москва ще предприеме всички дипломатически усилия, за да предотврати продажбата на американски ракети „Томахок” на европейците с последваща доставка до Киев. Увеличаването на обхвата на ударите ще означава рязка ескалация на украинския конфликт, в която нито европейските страни, нито САЩ са заинтересовани.

• В случай че дипломатическите усилия да предотвратят доставките на крилати ракети се окажат неуспешни, възможен е по-твърд отговор от страна на Русия. Москва разполага с много по-мощно оръжие: хиперзвуковата ракета „Кинжал” има обсег до 2–3 хил. км, а руската крилата ракета Х-101 с касетна бойна част може да поразява на разстояния от 3 до 4 хил. км.

При подготовката на материала „Известия“ разговаря с:

директора на Музея на войските за противовъздушна отбрана (ПВО), полковник в оставка Юрий Кнутов.

източник: iz.ru

