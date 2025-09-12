Сърцето на технологиите отново бие в Истанбул: TEKNOFEST 2025

Най-големият фестивал за аерокосмическа и технологична индустрия в света, TEKNOFEST, се завръща на летище Ататюрк в Истанбул за своето 13-то издание, което ще се проведе от 17 до 21 септември 2025 г.

Организиран под ръководството на Фондацията на турския технологичен екип (T3 Foundation) и Министерството на промишлеността и технологиите на Република Турция, TEKNOFEST е вдъхновил близо 11 милиона посетители до момента и продължава да оформя бъдещето на иновациите.

Събирайки млади хора от цял свят, които мечтаят, проектират и създават с помощта на науката и технологиите, TEKNOFEST отново ще бъде в центъра на световното внимание с рекордните си състезания и събития. След TEKNOFEST TRNC и TEKNOFEST Blue Homeland, третата спирка на TEKNOFEST 2025 ще съчетае технологиите и вълнението в уникалната атмосфера на Истанбул.

Тази година фестивалът ще включва 58 основни и 137 подкатегории на състезания, като ще предостави над 85 милиона турски лири (около 2 милиона долара) в подкрепа на финалистите и над 65 милиона турски лири (около 1,6 милиона долара) в награди за победителите. Обширната материална подкрепа също ще помогне на проектите да напреднат, докато участници от цял свят споделят знания и си сътрудничат по революционни иновации.

Освен състезанията, TEKNOFEST Istanbul ще предостави незабравимо преживяване на посетителите с грандиозни въздушни шоута, изложения, работилници, потапящи симулации, планетариум, търговски панаири и специални събития за студенти, свързани с полети.

Входът на фестивала ще бъде разрешен всеки ден между 09:00 и 19:00 часа.

За ваша информация: Ако сте член на пресата, пътуващ от България, за да отрази TEKNOFEST, моля, имайте предвид, че трябва да преминете през процедурите за акредитация чрез Дирекцията за комуникации на Турция.

