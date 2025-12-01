Събитие на Moutai в Ramada: Нощ, която ще помним
Миналата седмица в София се случи нещо наистина вълнуващо.
За втори път през 2025 г. българските представители на Kweichow Moutai организираха празнична вечеря — не само за да отпразнуват тази емблематична напитка, но и за да представят марката на нови фенове и бъдещи партньори.
Moutai е легендарно име в Китай. Въпреки че съвременната компания е основана през 1951 г., корените на напитката се простират повече от 2000 години назад. С течение на времето тя се превръща в предпочитания спирт на китайското общество — от големи дипломатически събития до лични семейни поводи. Дори американският дипломат Хенри Кисинджър веднъж се пошегува: „Мисля, че ако пием достатъчно Moutai, можем да решим всичко.“ И честно казано — трудно е да не се съгласим.
Историята на напитката е изпълнена с традиции. По време на династията Цин майсторите усъвършенстват техники, които придават на Moutai уникалния му характер. Всъщност, това е първата китайска алкохолна напитка, произвеждана в големи мащаби — доказателство за майсторството и културното ѝ значение.
Какво прави Moutai толкова специален? Произвежда се изцяло от сорго и пшеничен цю — традиционен ферментационен стартер, използван в китайските спиртни напитки. След дълъг процес на ферментация, дестилация и отлежаване, се получава спирт с уникален ядков, умами аромат и комплексен, лесно разпознаваем вкус.
Атмосферата в хотел Ramada в София беше оживена и гостоприемна, докато хората се събираха, за да отпразнуват марката. Всеки гост беше посрещнат с два специални коктейла с Moutai: единият с портокал и бадемова есенция, а другият — смело и забавно съчетание от уасаби и краставица. Неочаквано? Определено. Вкусно? Абсолютно.
След като всички се настаниха, вечерта започна официално със забавни речи от Стефан Станев — културния дегустатор, и г-н Влад Гицоайка — един от официалните представители на Moutai. Те създадоха чудесно настроение за това, което следваше: първата дегустация на Moutai за вечерта.
Вечерята беше подбрана така, че перфектно да допълни фините вкусове на Moutai — и очакванията бяха напълно оправдани. Гостите се насладиха на всяка хапка, всяка глътка и всеки момент от вечерта. Смях изпълваше залата, обменяха се истории и се създадоха много нови контакти — всеки скрепен с обещанието за още чаши Moutai, споделени заедно.
Както обичат да казват представителите на марката:
„Moutai събира хората.“
А след тази вечер — няма как да не се съгласим.
Moutai не е просто напитка — то е комбинация от култура, традиции и общност. Напомня ни, че невероятните неща се случват, когато страхотни хора се събират заедно. Ако търсите нови вкусове или искате да се докоснете до част от богатото китайско наследство, Moutai е перфектната покана към свят, изпълнен с нови преживявания.
Наздраве за нови приятели, нови вкусове и още много Moutai моменти!
Moutai Event at the Ramada: A Night to Remember
Last week, something pretty exciting happened right here in Sofia. For the second time in 2025, the Bulgarian representatives of Kweichow Moutai hosted a festive dinner — not only to celebrate the iconic drink but also to introduce the brand to new fans and future partners.
Moutai is a legendary name in China. Although the modern company was founded in 1951, the drink’s roots go back more than 2,000 years. Over time, it has become the go-to spirit for everything from major diplomatic banquets to intimate family celebrations. Even U.S. diplomat Henry Kissinger once joked, “I think if we drink enough Moutai, we can solve anything.” And honestly, we agree.
The drink’s history is packed with tradition. During the Qing Dynasty, distillers perfected techniques that gave Moutai its one-of-a-kind character. In fact, it became the first Chinese alcoholic beverage to be produced on a large scale — a testament to its craftsmanship and cultural importance.
What makes Moutai special? It’s made entirely from sorghum and a wheat-based qu — a traditional fermentation starter used in Chinese spirits. Through a long process of fermentation, distillation, and aging, the result is a spirit with a uniquely nutty, savory aroma and complex flavor profile that’s instantly recognizable.
The atmosphere at Sofia’s Ramada Hotel was lively and welcoming as guests gathered to celebrate the brand. Everyone was greeted with two signature Moutai cocktails: one featuring orange and almond essence, and another creative twist with wasabi and cucumber. Unexpected? Yes. Delicious? Absolutely.
Once everyone took their seats, Stefan Stanev — the cultural taster — and Mr. Vlad Gitsoayka, one of Moutai’s official representatives, kicked off the evening. Their light-hearted speeches set the perfect tone for what came next: the first tasting of Moutai for the night.
The dinner was thoughtfully paired to complement the delicate flavors of Moutai — and it definitely delivered. Guests enjoyed every bite, every sip, and every moment. Laughter filled the room, stories were exchanged, and plenty of new connections were made, all sealed with the promise of future glasses of Moutai shared together.
As the brand’s representatives love to say:
“Moutai brings people together.”
And after this event, we couldn’t agree more.
Moutai isn’t just a drink — it’s a blend of culture, tradition, and community. It reminds us that amazing things happen when great people come together. Whether you’re looking to try something new or explore a rich piece of Chinese heritage, Moutai is the perfect invitation to a world of new experiences.
Cheers to new friends, new flavors, and many more Moutai moments ahead!