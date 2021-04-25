Руско-турската война (1877-1878) в картините на руските художници

Подвизите на войниците и офицерите, които често с цената на своя живот донесоха освобождението на балканските народи, са намерили дължимото отражение в руската батална живопис.

Василий Василевич Верешчагин (1842—1904)



В.В. Верещагин – Перед атакой. Под Плевной (Плевен). 1877-1878.



В. Верещагин – Побежденные. Панихида по павшим воинам



Верещагин – На Шипке все спокойно. 1878-1879

Верещагин – Переход колонны М.Д. Скобелева через Балканы. Этюд. 1877-1878



Верещагин – Солдат на снегу. 1877-1878



Верещагин – Под Плевной. В сторожевой цепи. 1877-1878

Николай Дмитриевич Дмитриев-Оренбургский – 1837 -1898



Н.Д. Дмитриев-Оренбургский – Атака зеленых гор. 1880-е



Н.Д. Дмитриев-Оренбургский – Переправа русских войск через Дунай у Зимницы (Земен) 15 июня 1877 года



Николай Дмитриев-Оренбургский- Сдача Никополя 4 июля 1877 года. ( 1883)



Н.Д. Дмитриев-Оренбургский – Въезд Великoго Князя Николая Николаевича в Тырново

Лагорио, Лев Феликсович ( 1826 — 1905)



Лев Лагарио – Пароход “Великий князь Константин” отвлекает турецкий броненосец, обстреливающий отряд полковника Шелковникова у Гагринского ущелья 7 августа 1877 года (1880)



Лев Лагарио – Уничтожение пароходом “Великий князь Константин” турецких судов у Босфора 1877



Лев Лагарио – Отблъскване на щурма на крепостта Баязет на 8 юни 1877 г. (1891 )

Л.Ф. Лагорио – Взятие Ловчи (Ловеч) 22 августа 1877 года. (1891)

Алексей Данилович Кившенко ( 1851- 1895)

А.Д. Кившенко – Взятие Горного Дубняка (Горни Дыбник). 1877



А.Д. Кившенко –Эпизод из Русско-Турецкой войны 1877-1878 годов



А.Д. Кившенко – Сражение у Шипки-Шейново 28 декабря 1877 года. (1894)



А. Кившенко – Штурм крепости Ардаган 5 мая 1877 года.

Константин Егорович Маковский – (1839 -1920)

Маковский – Болгарские мученицы (1877г.)

И.Е. Репин (1844-1930)

Репин – Вернулся.

Василий Дмитриевич Поленов (1844 – 1927)

В.Д. Поленов – Зима в Болгарии (1878)

Поленов – Кухня атаманского полка в селе Брестовец. (1877)

В.Д. Поленов – Убитый солдат близ села Мечка ныне Обориште

Виктор Викентиевич Мазуровский (1859-1944)

Мазуровский – Дело при Телише 3 октября 1877 года (1889

Алексей Николаевич Попов (1858-1917)

Попов – Защита Орлиного Гнезда орловцами и брянцами 12 августа 1877 года (1893)

Павел Осипович Ковалевский (1843 – 1903)

П. Ковалевский – Генерал Иосиф Гурко на Балканах

П. Ковалевский – Перевязочный пункт у деревни Иван-Чифлик. 1878

П.Ковалевский – Сражение при реке Лом 12 октября 1877 года

П. Ковалевский – Штаб 12 корпуса в Болгарии. 1878

http://www.liveinternet.ru/users/4819082/post256062461/

http://colonelcassad.livejournal.com/826751.html