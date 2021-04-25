Руско-турската война (1877-1878) в картините на руските художници
Подвизите на войниците и офицерите, които често с цената на своя живот донесоха освобождението на балканските народи, са намерили дължимото отражение в руската батална живопис.
Василий Василевич Верешчагин (1842—1904)
В.В. Верещагин – Перед атакой. Под Плевной (Плевен). 1877-1878.
В. Верещагин – Побежденные. Панихида по павшим воинам
Верещагин – На Шипке все спокойно. 1878-1879
Верещагин – Переход колонны М.Д. Скобелева через Балканы. Этюд. 1877-1878
Верещагин – Солдат на снегу. 1877-1878
Верещагин – Под Плевной. В сторожевой цепи. 1877-1878
Николай Дмитриевич Дмитриев-Оренбургский – 1837 -1898
Н.Д. Дмитриев-Оренбургский – Атака зеленых гор. 1880-е
Н.Д. Дмитриев-Оренбургский – Переправа русских войск через Дунай у Зимницы (Земен) 15 июня 1877 года
Николай Дмитриев-Оренбургский- Сдача Никополя 4 июля 1877 года. ( 1883)
Н.Д. Дмитриев-Оренбургский – Въезд Великoго Князя Николая Николаевича в Тырново
Лагорио, Лев Феликсович ( 1826 — 1905)
Лев Лагарио – Пароход “Великий князь Константин” отвлекает турецкий броненосец, обстреливающий отряд полковника Шелковникова у Гагринского ущелья 7 августа 1877 года (1880)
Лев Лагарио – Уничтожение пароходом “Великий князь Константин” турецких судов у Босфора 1877
Лев Лагарио – Отблъскване на щурма на крепостта Баязет на 8 юни 1877 г. (1891 )
Л.Ф. Лагорио – Взятие Ловчи (Ловеч) 22 августа 1877 года. (1891)
Алексей Данилович Кившенко ( 1851- 1895)
А.Д. Кившенко – Взятие Горного Дубняка (Горни Дыбник). 1877
А.Д. Кившенко –Эпизод из Русско-Турецкой войны 1877-1878 годов
А.Д. Кившенко – Сражение у Шипки-Шейново 28 декабря 1877 года. (1894)
А. Кившенко – Штурм крепости Ардаган 5 мая 1877 года.
Константин Егорович Маковский – (1839 -1920)
Маковский – Болгарские мученицы (1877г.)
И.Е. Репин (1844-1930)
Репин – Вернулся.
Василий Дмитриевич Поленов (1844 – 1927)
В.Д. Поленов – Зима в Болгарии (1878)
Поленов – Кухня атаманского полка в селе Брестовец. (1877)
В.Д. Поленов – Убитый солдат близ села Мечка ныне Обориште
Виктор Викентиевич Мазуровский (1859-1944)
Мазуровский – Дело при Телише 3 октября 1877 года (1889
Алексей Николаевич Попов (1858-1917)
Попов – Защита Орлиного Гнезда орловцами и брянцами 12 августа 1877 года (1893)
Павел Осипович Ковалевский (1843 – 1903)
П. Ковалевский – Генерал Иосиф Гурко на Балканах
П. Ковалевский – Перевязочный пункт у деревни Иван-Чифлик. 1878
П.Ковалевский – Сражение при реке Лом 12 октября 1877 года
П. Ковалевский – Штаб 12 корпуса в Болгарии. 1878