Руските военни подобряват позициите си в редица направления в ДНР, въпреки сериозните усилия, които Киев полага, за да ги спре, съобщи шефът на ДНР Денис Пушилин.

Основно:

🟥В Красноармейск многоетажната застройка все още позволява на украинските сили „да спрат частично напредъка на нашите подразделения”;

🟥Основните сражения в района на Красноармейск се водят в района на Чунишино и Удачно, руските военни подобряват позициите си в района на Родинско;

🟥Бойците „на места задържат, а на места подобряват зоната на контрол“ на Доброполския издатък, въпреки постоянните контраатаки на ВСУ;

🟥 Руските военни на няколко направления се приближават към Константиновка;

🟥 ВСУ „практически няма за какво да се задържат“ северно от Северск след освобождаването на Серебрянското лесничество;

🟥 На направление Краснолиман се водят сражения в североизточната част на Ямпол;

🟥На юг от ДНР създаването на буферна зона в Днепропетровска област позволява на все повече населени места да преминат към въпросите на възстановяването.

Facebook

Twitter



Shares