вторник, ноември 10, 2020
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Руските ракетоносци Ту-95МС изпълниха полет над Японско море и Тихия океан

Недялко Тенев

Два стратегически ракетоносеца Ту-95МС на Въздушно-космическите сили (ВКС) на Русия изпълниха планов полет над неутралните води на Японско море и северозападната част на Тихия океан.

Продължителността на полета беше над 8 часа. На определени етапи от маршрута самолетите бяха съпровождани от изтребители Су-35С, пише RT.

https://russian.rt.com/russia/video/800293-rossiiskie-raketonoscy-tu-95ms-polyot/video/5fa5457702e8bd43c26940e2

източник: RUSSIA BEYOND БЪЛГАРИЯ

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