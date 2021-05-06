Руските градове в картини на руски художници

Руските художници черпят вдъхновение не само от двете столици, но и от хоризонтите на провинцията, златните куполи на малките населени места и крайбрежните алеи на южните градове.
Андрей Мартинов. Църква „Св. Симеон Стълпник“. Нижегородски кремъл, 1806
Пьотър Заболоцкий. Изглед към Стара Ладога, 1833
Алексей Горностаев. Александровски дворец в Царско село, 1847
Иван Айвазовски. Изгрев във Феодосия, 1855
Алексей Боголюбов. Ипатиевският манастир до Кострома, 1861
Алексей Боголюбов. Религиозно шествие в Ярославъл, 1863
Александър Морозов. На излизане от църквата в Псков, 1864
Алексей Саврасов. Гарваните долетяха (Костромска област), 1871
Андрей Попов. Забавления в Тула на светата седмица, 1873
Сергей Светославски. От прозореца на Московското училище по живопис, 1878
Иля Репин. Религиозно шествие в Курска губерния, 1880-1883
Иля Репин. Невски проспект (Санкт Петербург), 1887
Исак Левитан. Вечер. Златен Пльос, 1889
Григорий Мясоедов. Пристанище в Ялта, 1890
Александър Беноа. Ораниенбаум, 1901
Борис Кустодиев. Разходка по Волга (Тутаев, Ярославска област), 1909
Иван Куликов. Пазар в Муром, 1910-1912
Аристарх Лентулов. Кисловодски пейзаж с двойни врати в центъра (Пейзаж с порта), 1913
Константин Коровин. Гурзуф, 1914
Адолф Лоза. Севастополски пейзаж, 1960-те
автор: RUSSIA BEYOND