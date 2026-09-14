Руският национален отбор по бокс пристига в София за Европейското първенство

Мъжкият и женският състав на Русия ще участват в шампионата в България от 17 до 25 септември

Мъжкият и женският национален отбор на Русия по бокс се отправят към България за участие в Европейското първенство, което ще се проведе в София от 17 до 25 септември.

Преди началото на надпреварата към руските боксьори беше отправено послание за подкрепа с пожелания за силно представяне, увереност на ринга и победи.

„Пожелаваме на нашия отбор ярки изяви, увереност и красиви победи! Нека всяка възможност на ринга бъде още една стъпка към подиума“, се посочва в посланието.

Състезателите ще се борят за отличия в своите категории, като София ще бъде домакин на европейската надпревара между 17 и 25 септември.