понеделник, септември 14, 2026
Последни:
Лайфстайл

Руският национален отбор по бокс пристига в София за Европейското първенство

Недялко Тенев

Мъжкият и женският състав на Русия ще участват в шампионата в България от 17 до 25 септември

Мъжкият и женският национален отбор на Русия по бокс се отправят към България за участие в Европейското първенство, което ще се проведе в София от 17 до 25 септември.

Преди началото на надпреварата към руските боксьори беше отправено послание за подкрепа с пожелания за силно представяне, увереност на ринга и победи.

„Пожелаваме на нашия отбор ярки изяви, увереност и красиви победи! Нека всяка възможност на ринга бъде още една стъпка към подиума“, се посочва в посланието.

Състезателите ще се борят за отличия в своите категории, като София ще бъде домакин на европейската надпревара между 17 и 25 септември.

Вижте още

„Duo Eleganza“ с концерт в Руския дом в София по случай Международния ден на музиката

Недялко Тенев

Volley Village Бургас събира феновете за EuroVolley 2026 в Морската градина

Недялко Тенев

Дунав гостува на ЦСКА 1948 в София

Недялко Тенев

Pin It on Pinterest