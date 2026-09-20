Спортистите упражниха правото си на глас в избирателна секция №8050 по време на Европейското първенство по бокс

Представители на руския национален отбор по бокс гласуваха в избирателна секция №8050 в София на изборите за депутати в Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация.

Боксьорите се намират в българската столица за Европейското първенство по бокс за мъже и жени, което се провежда от 17 до 25 септември в „Асикс Арена“. Участието на руски състезатели в шампионата и датите на турнира се потвърждават и от World Boxing.

Според информацията, разпространена от руската страна, спортистите са дошли да гласуват заедно като отбор.

„Дойдохме да гласуваме като цял отбор. Много сме щастливи, че имаме тази възможност – да изпълним дълга си към страната си далеч от дома“, заяви Виктор Фархутдинов, старши треньор на руския мъжки национален отбор по бокс.

Той коментира и представянето на състезателите на европейското първенство, като посочи, че отборът е подготвен за битката за медалите. Фархутдинов действително е старши треньорът, който обяви руския мъжки състав за шампионата в София.

Европейското първенство събира над 400 боксьори и се провежда в 20 теглови категории – по 10 при мъжете и жените.