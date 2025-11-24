На 20 ноември 2025 г. се проведе срещата на върха „Бизнес 20“ (B20) преди срещата на върха на Г-20.

Руската делегация на срещата на върха на B20 традиционно беше водена от Руския съюз на индустриалците и предприемачите (РСПП), представляван от вицепрезидента Сергей Красилников.

В делегацията участваха и експерти от ВЭБ.РФ и представители на водещи руски компании.

Предложенията на руския бизнес бяха качествено отразени в окончателните препоръки на B20 към лидерите на Г-20, което спомогна за създаването на устойчива основа за бизнес сътрудничество в условията на глобална неопределеност.

Акцентът на събитието беше речта на Президента на Южна Африка Сирил Рамафоса, който изрази надежда за практическото прилагане на многостранни бизнес идеи и постигането на конкретни резултати чрез развитие на връзките между международната бизнес общност и африканските партньори.

Срещата на върха завърши с официалното предаване на председателството на американската страна: Сюзън Кларк, Президент и главен изпълнителен директор на Американската търговска камара, пое председателството на B20 през 2026 г.

На свой ред руски представители, от името на Президента на РСПП Александър Шохин, участваха в заседание на Бизнес консултативния съвет по бизнес отношения на B20 (БКС).

Южноафриканският шерпа във B20 Кас Кувадия високо оцени работата на руските делегати и личния принос на Президента на РСПП.

По време на заседанието на ДКC Сергей Красилников подчерта важността на продължаването на взаимноизгодното сътрудничество в рамките на В20 по време на предстоящото американско председателство през 2026 г.

Той отбеляза интереса на руския бизнес към укрепване на връзките с партньорите от Г-20.

Американският шерпа във В20 Хари Литман отбеляза готовността на американската страна да предприеме конструктивен подход към всички предложения от членовете на В20.

