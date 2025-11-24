понеделник, ноември 24, 2025
Последни:
Общество

Руският бизнес укрепва връзките с партньорите от Г-20

Редактор

На 20 ноември 2025 г. се проведе срещата на върха „Бизнес 20“ (B20) преди срещата на върха на Г-20.

Руската делегация на срещата на върха на B20 традиционно беше водена от Руския съюз на индустриалците и предприемачите (РСПП), представляван от вицепрезидента Сергей Красилников.

💼 В делегацията участваха и експерти от ВЭБ.РФ и представители на водещи руски компании.

Предложенията на руския бизнес бяха качествено отразени в окончателните препоръки на B20 към лидерите на Г-20, което спомогна за създаването на устойчива основа за бизнес сътрудничество в условията на глобална неопределеност.

Акцентът на събитието беше речта на Президента на Южна Африка Сирил Рамафоса, който изрази надежда за практическото прилагане на многостранни бизнес идеи и постигането на конкретни резултати чрез развитие на връзките между международната бизнес общност и африканските партньори.

📌 Срещата на върха завърши с официалното предаване на председателството на американската страна: Сюзън Кларк, Президент и главен изпълнителен директор на Американската търговска камара, пое председателството на B20 през 2026 г.

На свой ред руски представители, от името на Президента на РСПП Александър Шохин, участваха в заседание на Бизнес консултативния съвет по бизнес отношения на B20 (БКС).

Южноафриканският шерпа във B20 Кас Кувадия високо оцени работата на руските делегати и личния принос на Президента на РСПП.

По време на заседанието на ДКC Сергей Красилников подчерта важността на продължаването на взаимноизгодното сътрудничество в рамките на В20 по време на предстоящото американско председателство през 2026 г.

🤝 Той отбеляза интереса на руския бизнес към укрепване на връзките с партньорите от Г-20.

Американският шерпа във В20 Хари Литман отбеляза готовността на американската страна да предприеме конструктивен подход към всички предложения от членовете на В20.

Интересно от мрежата

Вижте още

170 ПЪРВОКУРСНИЦИ СЕ ПРИСЪЕДИНИХА КЪМ СЕМЕЙСТВОТО НА НАТФИЗ 

Редактор

Този грък е обиколил всички 85 региона в Русия – и възнамерява да го направи отново

Редактор

Путин отбеляза високото ниво на отношенията между Русия и ЮАР

Редактор

Pin It on Pinterest